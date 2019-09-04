Спір "Фармак" і "Дарниці" за "Корвалол" отримав шанс на об'єктивний розгляд, - журналіст

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суперечка навколо прав на торговельну марку "Корвалол" триває вже 15 років

Вибори президента завадили "Дарниці" та її політичним союзникам отримати перемогу в суді за використання ТМ "Корвалол", яка належить компанії "Фармак", в умовах невизначеності ніхто серед суддівського корпусу не наважився взяти на себе відповідальність за явно неправомірне рішення. Про це заявив журналіст Сергій Руденко, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"У червні Велика палата Верховного суду відправила спір між фармкомпаніями на новий розгляд у Господарський суд Києва. Справу розглядає Наталія Іванівна Зеленіна, яка не була помічена в гучних скандалах. Команда нового президента, схоже, не має інтересів у "Дарниці". Тому умови для об'єктивного розгляду справи, схоже, будуть забезпечені. І ми нарешті розгадаємо секрет Полішинеля: можна вільно привласнювати чужі марки чи все-таки доведеться інвестувати в ринкову розкрутку власних брендів?", - зазначає Руденко.

За його словами, суперечка навколо прав на торговельну марку "Корвалол" між компаніями "Дарниця" і "Фармак" триває вже 15 років. Розпочався він відразу після Помаранчевої революції, при президенті Вікторі Ющенку. У квітні 2005 року держдепартамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки схвалив знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця". Хоча схожа торгова марка "Корвалол" була зареєстрована за компанією "Фармак" ще в 1996 році, а в грудні 2004 року вона отримала статус "добре відомої".

"Такі дії прямо суперечать нашому законодавству, зокрема Паризькій конвенції про охорону промислової власності, яка діє для України з 1991 року. Стаття 6-bis цієї міжнародної угоди прямо забороняє застосування товарного знака, який може викликати змішання з уже зареєстрованою відомою торговою маркою", - пише Руденко.

На думку журналіста, вигравати суди за "Корвалол" компанії "Дарниця" допомагали політичні зв'язки: справу з боку "Дарниці" вела юридична компанія Олександри Павленко. Її батько Сергій Павленко був народним депутатом від блоку спікера Володимира Литвина. Входив в бюджетний комітет, але інтерес до фармі виявив, взявши участь у спецкомісії з инсулиновому заводу "Індар". З березня 2010 року Блок Литвина був у коаліції з Партією регіонів. Питаннями судів в Адміністрації президента займався авторитетний юрист Андрій Портнов.

"З такими "картами" не дивно, що "Дарниця" швидко і впевнено здобула "переконливу перемогу". І неважливо, хто з ким домовлявся: або Загорії через Матвієнка і Литвина з Партією регіонів, або сім'я Павленко через Литвина з регіоналами, або була інша комбінація. В політичному підґрунті справи можна не сумніватися", - пояснив Сергій Руденко.

І додав, що Гліб Загорій (власник "Дарниці") раніше входив в найближче оточення попередньої влади. Але, на думку журналіста, тепер, при новому президенті Володимирі Зеленському, суперечка за "Корвалол", нарешті, отримала шанс на об'єктивний розгляд у судах "без політичних лобістів і кулуарних домовленостей з боку впливових (передусім) Загоріїв".