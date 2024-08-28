От враждебных аборигенов до радиации: 5 самых опасных островов мира (фото, видео)

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Северный Сентинельский остров, Индия

Северный Сентинельский остров - один из Андаманских островов площадью 59,67 км квадратных в Бенгальском заливе (расположен к западу от южной части Южного Андамана).

Местонахождение Северного Сентинельского острова (карта: google.com/maps)

Он официально управляется Индией - как часть объединенной территории Андаманских и Никобарских островов (с 1947 года) и среди разных источников упоминается также как "остров изоляции".

Северный Сентинельский остров (фото: commons.wikimedia.org)

Остров считают опасным из-за враждебных местных жителей - сентинельцев, являющихся одним из последних в мире неконтактных племен. Эти люди яростно защищают свою территорию, поэтому попытки приблизиться к острову могут привести к насилию.

Кроме того, законы Индии запрещают путешествия на этот остров - чтобы защитить племя.

Кеймада-Гранди, Бразилия

Кеймада-Гранди или "Змеиный" - остров в Атлантическом океане (в 35 км от берегов бразильского штата Сан-Паулу), расположенный на высоте 200 метров над уровнем моря.

Месторасположение острова Кеймада-Гранди (карта: google.com/maps)

Его площадь - всего около 0,43 км квадратных, однако он известен на весь мир как дом одной из самых опасных змей мира - островного ботропса, чей укус вызывает быстрое омертвение тканей.

Остров Кеймада-Гранди (фото: commons.wikimedia.org)

Учитывая это, Кеймада-Гранди был включен в список самых опасных мест планеты, а власти Бразилии запретили посещение острова - ради сохранения человеческих жизней, а также флоры и фауны.

Кроме того, в водах у острова запрещено рыболовство и дайвинг.

Остров Грюинард, Шотландия

Грюинард - небольшой шотландский остров овальной формы (около 2 км в длину и 1 км в ширину), расположенный в одноименном заливе.

Местоположение острова Грюинард (карта: google.com/maps)

Его называют островом сибирской язвы, ведь там во время Второй мировой войны британское правительство испытывало биологическое оружие (с применением бактерий сибирской язвы).

Долгое время остров был полностью закрыт для посетителей и считался самым опасным местом на планете.

Остров Грюинард (фото: commons.wikimedia.org)

Около 1986 года исследователи принялись очищать остров - распылили на нем 280 тонн формальдегида, разведенного морской водой, а также удалили самый загрязненный верхний слой почвы.

Вскоре после этого на Грюинард запустили овец, для которых эксперимент оказался успешным - они остались живы и здоровы. Однако некоторые утверждают, что споры сибирской язвы остались в почве острова до сих пор.

Остров Рамри, Мьянма (Бирма)

Остров Рамри - расположен недалеко от побережья штата Ракхайн. Его площадь составляет около 1350 км квадратных, а от материка он отделен узким проливом, напоминающим канал (его средняя ширина - около 150 метров).

Месторасположение острова Рамри (карта: google.com/maps)

Этот остров стал известен во времена Второй мировой войны, когда сотни японских солдат (которых теснили англичане) погибли в результате атаки морских крокодилов в мангровых болотах.

Эта история была даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса - как самая массовая одновременная атака животных на людей. С тех пор некоторые называют этот остров "Крокодильим".

Самая высокая точка острова Рамри (фото: commons.wikimedia.org)

Остров до сих пор трудно назвать "туристической изюминкой", ведь там живет огромная популяция опасных гребенчатых крокодилов, известных своими размерами и агрессивностью. Они представляют серьезную угрозу для любого, кто решается зайти на их территорию.

Кроме того, густые мангровые заросли и болота делают навигацию по острову очень сложной.

Бикини, Маршалловы острова

Бикини - небольшой коралловый остров (атолл) в Тихом океане, площадью около 6 км квадратных. Он расположен в цепи Ралик Маршалловых островов (приблизительно в 3400 км от побережья Австралии).

Месторасположение атолла Бикини (карта: google.com/maps)

В период с 1946 по 1958 год США использовали остров как полигон для ядерных испытаний (167 местных жителей эвакуировали при этом на соседние острова).

В 1954 году на атолле взорвали 15-мегатонную водородную бомбу - самую мощную в истории американских ядерных испытаний. Тогда пострадал даже экипаж японской рыболовной шхуны, расположенной неподалеку (что вызвало громкий международный скандал). Этот и другие взрывы привели к существенному радиоактивному загрязнению значительной территории.

В 1968 году США признали атолл Бикини пригодным для жизни, после чего начали возвращать местное население. Однако вскоре жителей снова эвакуировали.

Побережье Бикини (фото: commons.wikimedia.org)

В 1997 году специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что пребывание на атолле не представляет опасности. Вместе с тем они отметили повышенную радиоактивность продуктов питания с атолла и не рекомендовали снова его заселять.

В 2010 году Бикини внесли в мировое наследие ЮНЕСКО.