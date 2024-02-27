Воспоминания нехорошие. Орбан не хочет снова иметь общую границу с Россией

Касаясь войны в Украине, Орбан отметил, что хотя страны Вышеградской четверки имеют разные подходы к войне, они также разделяют общие позиции.

"Мы согласны с тем, что Украине нужно помогать и нужно помогать, это правильный подход", - добавил он.

Граница с Россией

Также Орбан озвучил особый аспект с точки зрения своей страны.

"Венгрия не хочет снова иметь общую границу с Россией. Когда-то у нас была такая общая граница, и эти воспоминания нехорошие", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что хочет, чтобы между Венгрией и Россией была "структура", которая будет стоять и именно поэтому его страна помогает Украине.

Также глава правительства вновь озвучил свою позицию, которая касается поставок только гуманитарной помощи, а оружие или войска отправлять в Украину он не планирует.

Позиция Венгрии по поводу войны

Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В ноябре Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

"Очевидно, что на передовой украинцы не победят. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Никаких политических изменений в Москве не будет. Это реальность", - заявил он.