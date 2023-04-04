Сначала действовала в России. В Украине разоблачили финансовую пирамиду на миллионы долларов

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.
По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.
Как работала "пирамида"?
"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.
Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.
Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
Причастны граждане России
По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.
После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".
В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Как сообщалось, в 2020 году в Украине заблокировали деятельность крупной финансовой пирамиды, из-за которой украинцы потеряли миллиарды. Так, организаторы "пирамиды" забрали деньги доверчивых вкладчиков на общую сумму более 250 миллионов долларов (это около 6,75 миллиарда гривен).
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