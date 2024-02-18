Всплеск спроса. Продажи жилья в Киеве вышли на "довоенный" уровень, – эксперт

Кому дают кредиты под 3% и 7% и почему растет спрос

Выгодные государственные кредиты под 3% и 7% пользуются спросом, и сейчас 70-80% покупателей квартир в Киеве – это те, кто хочет приобрести жилье по программе єОселя. Такие данные приводят РБК-Украина в агентстве недвижимости Valion исходя из собственной практики последних месяцев. Из-за роста спроса активизировались продажи жилья и вторичного, и в новостройках.

"Рынок активизируется, потому что фактически это наиболее выгодная программа с самыми низкими процентами за всю историю независимой Украины. И это дает возможность купить жилье в Киеве и области выгодно. Очевидно, что спрос растет, и фактически дает существовать рынку недвижимости и профильным агентствам", – комментирует Валерия Малюцкая.

Кредиты на жилье под 3% предоставляются военным и правоохранителям, учителям и научным сотрудникам. Под 7% купить жилье могут ветераны войны, участники боевых действий, члены погибших защитников, люди с инвалидностью в результате войны, а также другие украинцы, у которых нет жилья или в их собственности менее 52,5 и 21 квадратных метров на каждого члена семьи дополнительно.

"Кредиты на жилье под 7% фактически могут взять все остальные, кто не подпадает под категории военных, учителей и ученых. Важно иметь прозрачный доход, который сможет покрыть выплату ипотеки", – отмечает Валерия.

Минимальная сумма кредита – 100 000 гривен. Максимальная – 4 миллиона гривен. Сроки – от 24 до 240 месяцев.

Фото: Кредиты на жилье по программе єОселя под 3% дают военным и правоохранителям, учителям и научным сотрудникам (facebook.com/StolitsaGroupInvestors)

Первый взнос составляет от 20% от стоимости недвижимости: покупатель должен внести эту сумму сам, а остальные деньги сразу после заключения сделки в полном размере поступает на счет продавца. Далее покупатель поэтапно платит несколько лет или месяцев всю оставшуюся сумму с 3% кредита. По подсчетам специалиста, приобрести жилье в Киеве за 2,5-3 миллиона гривен вполне реально.

Жилье должно отвечать определенным требованиям по цене, площади, расположению и возрасту. По программе стоимость объекта не должна превышать среднюю стоимость жилья по регионам Украины, определенную Минрегионом, умноженную на следующие коэффициенты:

2 – для населенных пунктов численностью более 300 тысяч;

1,75 – для населенных пунктов численностью до 300 тысяч человек.

Под 3% это дома не старше 10 лет должны быть (в Киеве), а в области может быть и больше 10 лет. Под 7% – только дома не старше 3 лет. Впрочем, можно купить и более дорогое жилье, чем это предусматривают условиями программы. В этом случае заемщик платит дополнительную стоимость самостоятельно.

Растут ли цены на жилье из-за популярности кредитов

Вторичное жилье, а не только квартиры в новостройках, тоже можно купить по выгодным кредитам.

При оформлении купли-продажи все денежные средства поступают на гривневый счет продавца сразу. 20% должен оплатить сам покупатель, а остальные средства поступает продавцу от государства, объясняет риелтор. Перед продажей жилья заказывают оценку – приходит специалист, оценивающий квартиру.

"Наше руководство говорит, что сейчас спрос практически такой, каким был до полномасштабной войны. Это хорошая новость, и говорить о том, что рынок не двигается – ошибочно. Если бы он не развивался, то мы бы не работали”, – делится она наблюдениями.

Впрочем, из-за растущего интереса к жилью могут расти и цены, говорит специалист агентства недвижимости.

Обратите внимание. Судя по реальной практике риелторов, стоимость может расти не только из-за спроса, но и из-за условий оплаты при оформлении кредита. Например, квартира, которая обычно продается за 70 000 тысяч долларов, при оформлении кредита по программе єОселя владелец может поднять цену на нее до 73 тысяч.

Фото: При покупке жилья по кредитной программе цены могут вырасти из-за некоторых расходов владельца квартиры (facebook.com/StolitsaGroupInvestors)

"Это может быть потому, что владельцу квартиры нужно будет ходить каждый день ходить снимать по 100 000 грн и покупать валюту с условием, что есть процент за снятие у некоторых банков, а также конвертация валюты. Поэтому чтобы владелец все равно получил эти 70 000 тысяч, которые сначала и хотел, то сейчас покупателю быть готовым оплатить 73 000 тысяч, чтобы покрыть расходы, возникающие у покупателя”, – объясняет специалист.

По словам собеседницы, стоимость жилья на рынке в целом может расти и дальше. Еще одна этому причина – фактор сезонности. Продажи обычно активизируются ближе к весне.

"Также, несмотря на войну, летом люди ездят отдыхать. Хотя бы на дачу. Осенью они возвращаются, также приезжают на новый учебный год студенты, и продажи и аренда снова активизируются ближе к осеннему сезону", – добавляет риелтор.

Стоит ли вкладываться в новостройки по программе єОселя

В целом покупатель может инвестировать средства и в еще строящееся жилье. Обычно если еще дом не сдан, то банк рассматривает варианты, где жилье построено хотя бы на 40%. Но не все жилые комплексы аккредитованы для программы єОселя.

"Если у покупателя есть наличные – пожалуйста, можно вкладывать и на этапе строительства. Но я бы не советовала, поскольку были прецеденты, когда "прилеты" во время войны попадали в недостроенное жилье. Например, такое происходило в Софиевской Борщаговке, там много зданий на этапе строительства. Люди вложились, а компенсации пока нет", – объясняет Валерия.