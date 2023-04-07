Спланированная показуха. Военные Беларуси за месяц знали о "внезапной" проверке, - "Гаюн"
В Беларуси приступили к проверке боевой готовности армии. Однако военные соседней страны знали о проведении проверки за месяц до начала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
С 3 апреля 2023 года в Беларуси начали проводить якобы внезапную проверку боевой готовности 11-й механизированной бригады.
Как заявляли в Минобороны Беларуси, проверку проводят для "определения способности ВС РБ выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки". Там заметили, что такая проверка внезапна.
Однако, как удалось выяснить 28 февраля 2023 военный комиссариат Гродненской области опубликовал госзакупку на изготовление стендов для нужд мобилизационного направления. В документации указано, что военкомат закупал 11 схем пунктов предварительного сбора военнообязанных для военкоматов области.
Схемы пунктов были закуплены и для военкомата в Дятлово. А уже 4 апреля в местной газете были опубликованы материалы о призыве военнообязанных на собрание. Среди опубликованных фото можно найти ту же схему ППСВ.
"Аналогичным образом поступил и военный комиссариат Брестской области, который 6 марта разместил госзакупку стендов для мобилизационного направления. Выходит, что военкоматы знали о внезапной проверке еще за месяц до ее начала", - пишет "Гаюн".
При этом 22 марта в 11-й бригаде прошла тренировка с администрацией пункта приема личного состава. Это та самая бригада, которую якобы внезапно решили проверить.
"Получается, что "внезапная проверка" такой оказалась только для резервистов, которых призвали на собрание. Военнослужащие и 11 омбр знали о проверке как минимум за месяц до ее официального объявления", - заявляет "Гаюн".
Фото: в Беларуси приступили к проверке боевой готовности армии (https://t.me/Hajun_BY)
Ранее РБК-Украина сообщало, чтов Беларуси приступили к проверке боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Также 13 декабря прошлого года в Беларуси объявлялась внезапная проверка боевой готовности армии. Однако ее закончили буквально через шесть дней.
Добавим, что при этом в последнее время усилилась ядерная риторика со стороны Минска, сам Лукашенко говорит, что в его стране якобы готовится "государственный переворот" и Беларусь пытаются "втянуть в войну".
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