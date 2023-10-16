Уплачивать налоги с средств, полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье, не нужно, - Шуляк

Средства от государства, полученные в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье по программе "єВідновлення", не облагаются налогом и не влияют на получение субсидий и других выплат. Гражданам, получающим эти выплаты, ничего не нужно платить как налог в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, согласно пункту 165.1.66 закона Украины №3219-IX от 30.06.2023 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект жилья не подлежит налогообложению.

"В случае компенсаций в рамках "єВідновлення" наша цель - не наполнение бюджета, а помощь людям, потерявшим жилье или возможность в нем проживать, поэтому никаких налогов с средств, полученных в качестве компенсации, не нужно уплачивать ни сейчас, ни потом. Этот момент четко прописан на законодательном уровне, поэтому недопустимы никакие манипуляции на этот счет", - подчеркнула нардеп.

Она также сообщила, что по состоянию на сегодня отработано уже большую половину заявлений на компенсацию за поврежденное имущество и согласовано на их выплату более 1,8 млрд гривен. Сумма сгенерированных жилищных сертификатов, которые можно обменять на новое жилье вместо вообще разрушенного, составляет уже более 400 млн гривен.

Напомним, 5 октября народные депутаты поддержали в целом законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Основное изменение - расширение форм компенсации с 1 января 2024 года, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення": отныне ее смогут получить и те украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет.