Совладельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, - Минреинтеграции
Раньше компенсацию могли получить только собственники домов, а теперь и совладельцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.
По словам министерства, владельцы могут получить компенсацию, подав совместное заявление или несколько отдельных.
Далее нужно дождаться, когда комиссия обработает его и назначит сумму компенсации для каждого совладельца.
Каждый совладелец получит сертификат на квартиру в "Дии". Его можно использовать, чтобы купить квартиру самому или вместе с другими людьми.
Министерство обращает внимание, что использовать сертификат можно только после того, как каждый совладелец получит его и откажется от права собственности на уничтоженную недвижимость. Для этого потребуется согласие остальных совладельцев.
Министерство сообщило, что с момента запуска программы "єВідновлення" украинцы подали 6,4 тысячи заявлений. Около тысячи человек уже получили сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.
Ранее мы писали, что общая сумма сертификатов "єВідновлення" достигла 2 млрд грн.
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