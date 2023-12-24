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Совладельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, - Минреинтеграции

Киев, Воскресенье 24 декабря 2023 05:42
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Совладельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, - Минреинтеграции Иллюстративное фото:Совладельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Раньше компенсацию могли получить только собственники домов, а теперь и совладельцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.

По словам министерства, владельцы могут получить компенсацию, подав совместное заявление или несколько отдельных.

Далее нужно дождаться, когда комиссия обработает его и назначит сумму компенсации для каждого совладельца.

Каждый совладелец получит сертификат на квартиру в "Дии". Его можно использовать, чтобы купить квартиру самому или вместе с другими людьми.

Министерство обращает внимание, что использовать сертификат можно только после того, как каждый совладелец получит его и откажется от права собственности на уничтоженную недвижимость. Для этого потребуется согласие остальных совладельцев.

Министерство сообщило, что с момента запуска программы "єВідновлення" украинцы подали 6,4 тысячи заявлений. Около тысячи человек уже получили сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Ранее мы писали, что общая сумма сертификатов "єВідновлення" достигла 2 млрд грн.

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