Сотрудники санатория "Червона калина" пикетировали ФГИУ: в чем причина

Главным требованием пикетчиков было прекратить рейдерскую атаку на предприятие. В этих действиях они обвиняют экс-главу Ровенской областной военной администрации, а ныне председателя ФГИУ Виталия Коваля.

Как рассказали сотрудники санатория, "Красная Калина" беспрестанно работает и оздоравливает граждан уже более 30 лет. В 2022 году, с целью дальнейшего развития и модернизации, оздоровительное заведение привлекло международного инвестора - биореновационную группу компаний Aregy Group.

Новый акционер планирует вложить в развитие санатория $20 млн. На эти деньги запланировано обновить материально-техническую базу заведения и провести ремонты, обновить и закупить новое медицинское оборудование для расширения ассортимента медицинских услуг, отвечающих задачам реабилитации военных и гражданских лиц, а также современным методикам и программ лечения и оздоровления.

Также Aregy Group планирует купить УЗИ-комплекс для эффективной диагностики и предоставления бесплатных услуг местному населению. Для обеспечения деятельности санатория Aregy Group планирует трудоустроить более 200 человек.

"Еще до прихода в "Червону калину" инвестора экс-губернатор области Виталий Коваль руками своих "васалов" - некоторых депутатов Ровенского областного совета, бизнесменов и юристов - начал заниматься скупкой земельных участков в селе Жобрин, в котором находится санаторий. Теперь, когда Коваль стал главой Фонда госимущества, он, из-за подставных лиц, готовится выкупить за бесценок (путем малой приватизации, - ред.) еще и имущество оздоровительного заведения. Недавно стало известно, что на месте санатория планируют построить элитные коттеджи", - рассказали участники пикета.

Aregy Group и коллектив санатория обратились к рейдерским атакам с открытым заявлением к народным депутатам и президенту с просьбой оказать помощь в противодействии рейдерскому захвату предприятия. Но ответа пока не получили.

Впрочем, 1 марта 2024 года оздоровительное заведение вынуждено было остановить свою деятельность и выплату зарплат коллективу, а инвесторы - приостановить инвестиции.

"С приходом в санаторий мощного инвестора наше учреждение, работники и государственные фонды получили шанс на будущее: неслыханные, как для нашего края инвестиции, современное оборудование, сотрудничество с международными компаниями и специалистами в области оздоровления. К тому же Aregy Group обеспечивала регулярные поступления в бюджеты - сельского, областного и государственного. Общая сумма уплаченных предприятием налогов ежегодно составляла 12 млн грн. Кроме того, санаторий выделял более 1 млн грн в месяц на поддержку ВСУ.Теперь же, из-за действий Коваля, все это можно потерять. И область снова рискует оказаться у разбитого корыта", - говорят работники.

"Люди вышли под стены Фонда госимущества выразить недовольство действиями господина Коваля и предупредить, чтобы он прекращал свою так называемую "легитимную" деятельность", - говорит глава ОО "Всеукраинское движение "Общественность против коррупции" Александр Муленко.

Он также сообщил, что митингующие оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы: Офис генпрокурора, ГБР, БЭБ, НАБУ и другие. с целью открытия уголовных производств против председателя ФГИУ и его сообщников.

"Мы не можем мириться с тем, чтобы санаторий "Красная калина" прекратил свое существование и прекратил предоставлять медицинские и оздоровительные услуги. Поэтому будем отстаивать права коллектива всеми возможными способами", - подытожил Муленко.

Как известно, ранее СМИ писали, что глава ФГИУ Виталий Коваль вместе с депутатом Ровенского областного совета Владимиром Рашовским могут захватить санаторий "Красная калина", расположенный в дендропарке в селе Жобрин, и построить на его месте развлекательный комплекс с коттеджами.

На предприятие оказывается давление через суды путем введения в заблуждение 84-летней Светланы Сивой. А именно, добиваются того, чтобы доля инвестора - компании "Ареджи Ю", входящей в Aregy Group, в размере 87,6% перешла Светлане Седой, владеющей всего 3,2% арендного предприятия.