Сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну против Украины, - Южная Корея на ООН

"Республика Корея остается серьезно обеспокоенной военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Несмотря на неоднократные призывы прекратить ее, это сотрудничество продолжается без изменений", - подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что речь идет о передаче вооружений, среди которых баллистические ракеты, развертывание военных и другие факторы, затягивающие войну, которую начала Россия. Причем это создает угрозы международному миру и безопасности.

В связи с этим представитель Южной Кореи обратился к Москву и Пхеньяну с призывом прекратить незаконное военное сотрудничество.

"Дипломатическое взаимодействие является необходимым условием для завершения этой войны. Это война, которая не должна была начинаться и должна закончиться без дальнейших промедлений", - подчеркнул дипломат.

Также он отметил резкий рост жертв среди гражданского населения в Украине. В частности, согласно данным ООН, в июле из-за атак РФ погибли не менее 437 гражданских, а также более 2600 получили ранения. Эти данные являются самым высоким показателем с мая 2022 года.

Резюмируя представитель Южной Кореи подчеркнул, что следует уделить внимание временно оккупированным территориям, где гражданские граждане остаются особенно уязвимыми к нарушениям прав и угроз безопасности. Он также уточнил, что этот момент касается возвращения насильственно перемещенных детей и других гражданских, которые сейчас не рядом с семьями.