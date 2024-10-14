"Дружба" по расчету. Что ждет отношения Украины и Венгрии и кого боится Орбан

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"Украина – несуществующая страна", "победить Россию невозможно", "Украина потеряла суверенитет", "Вашингтон не хочет мира" – подобные тезисы следовало бы ожидать от любого представителя российского режима или пропагандистов. В то же время озвучивает их лидер страны, которая является действительным членом Евросоюза и НАТО – премьер Венгрии Виктор Орбан.

Не отстают и его подчиненные. К примеру, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может якобы привести к началу Третьей мировой войны.

Слова не расходятся с действиями. Еще до полномасштабного вторжения Венгрия регулярно ставила Украине палки в колеса на пути вступления в НАТО. С началом большой войны, когда важность европейского единства для Киева возросла многократно, действия Орбана создают еще больше проблем. Идет ли речь об утверждении очередного пакета санкций против страны агрессора, или о выделении Украине нового пакета помощи, или о последующих шагах интеграции Украины в ЕС и НАТО.

К примеру, из-за позиции Будапешта уже полтора года остаются заблокированными 6,5 миллиардов помощи Украине из Европейского фонда мира.

Но несмотря на это, в последнее время появились надежды на то, что отношения между Украиной и Венгрией могут стать если не теплее, то, по крайней мере, более конструктивными.

Украина-Венгрия: намек на понимание

30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским визави Петером Сийярто. После переговоров они оба отметили "позитивную динамику" в решении вопроса венгерского меньшинства в Закарпатье – номинально ключевой проблемы двусторонних отношений.

По информации РБК-Украина, в ходе переговоров Украина передала Венгрии свои предложения по их нормализации. Причем они относятся не только к 11 пунктам, ранее предъявленным Виктором Орбаном как ультиматум. Напомним, в июне Венгрия, в обмен на разблокирование интеграции Украины в ЕС, выдвинула ряд требований, связанных с языком, образованием, политическим представительством и культурными правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Андрей Сибига и Петер Сийярто в Будапеште (фото: Getty Images)

Украина хотела бы наконец-то реализовать идею, которую президент Владимир Зеленский высказывал еще в 2020 году – подписать с Венгрией базовый меморандум по вопросам истории и языка. Однако сейчас речь идет о гораздо более широком круге вопросов, и не в формате меморандума.

По словам информированного собеседника РБК-Украина, сейчас Киев хотел бы выстроить с Венгрией прагматические и предполагаемые отношения – так, как это удалось с почти такой же непростой Словакией.

Андрей Сибига, сразу после назначения, вообще хотел совершить свою первую официальную поездку именно в Будапешт. Это не удалось сделать из-за проблем с согласованием графиков. Поэтому Сибига сначала отправился в Румынию и Словакию. Тем не менее, что Будапешт все равно оказался среди первых посещенных им столиц, является важным политическим сигналом.

Предварительно собеседники РБК-Украина выражают осторожный оптимизм. В то же время, они понимают, что в Венгрии назревают внутренние вызовы, которые в будущем даже могут поставить под вопрос пребывание Орбана у власти и опять-таки развернуть его позицию по отношению к Украине, как бывало уже не раз.

Оппозиционер Мадяр бросает Орбану вызов

В Венгрии появился мощный конкурент Орбана – Петер Мадяр. По состоянию на середину сентября его предпочитают 39% венгров, желающих принять участие в голосовании, если бы выборы состоялись уже сейчас. В то же время, Виктора Орбана поддерживают 43% опрошенных.

Что важно, на волне популярности Мадяра имеет успехи и его партия – "Уважение и свобода". Венгерское название политсилы сочетается в аббревиатуру TISZA, которая также является названием реки "Тиса", протекающей по Украине и Венгрии. Рост популярности "Тисы" произошел за счет других оппозиционных партий. Ни одна из них теперь не преодолевает проходной барьер, хотя в действующем созыве парламента несколько оппозиционных сил имеют небольшие фракции.

Партия Мадяра также заняла второе место на выборах в Европарламент в июне этого года, набрав около 30% голосов, а сам политик стал евродепутатом.

Еще совсем недавно Петер Мадяр был вне политики. Он ранее работал во властных институтах и занимался отношениями Венгрии с Европарламентом, а также был мужем министра юстиции Венгрии Юдит Варги.

Но в феврале этого года Венгрию потряс "педофильский" скандал. Из-за него в отставку ушла президент Венгрии Каталин Новак. Как оказалось, она помиловала мужчину, который был осужден за сокрытие преступлений педофилов. Скандал ударил по партии Орбана "Фидес", пропагандирующей традиционные семейные ценности. Так что "под раздачу" также попала упомянутая министр юстиции.

В то же время, ее теперь уже бывший муж выступил с жесткой критикой действий власти и начал собственный путь в политику.

"На стороне Орбана исключительно такая маргинальная, крепостная часть Венгрии. Это в первую очередь маленькие заброшенные города северной и восточной части страны. Венгерская элита, сконцентрированная в Будапеште, с кем я разговаривал, 99% все поддерживают Петера Мадяра. Они очень враждебно настроены против Орбана", – говорит глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Основное ядро аудитории Мадяра – разочаровавшаяся и уставшая от единоличного правления Орбана интеллигенция, отмечает РБК-Украина Виталий Дячук, аналитик Института центральноевропейской стратегии и проекта Re:Open Ukraine.

"Также это те, кто был причастен каким-то образом к государственной машине, но также хочет перемен. Мадяр является для них неким образцом, когда даже представитель властной системы (хоть и в очень широком понимании) вышел из-под ее влияния", – отмечает эксперт.

Орбан фактически установил контроль над большинством венгерских СМИ. Поэтому Мадяр пользуется любимым инструментом для таких случаев – соцсетями, а также теми немногими оппозиционными СМИ, которые остаются противовесом проправительственным СМИ. По словам Дячука, их немного, но они популярны среди интеллигенции. Среди самых популярных – Telex, 444.hu, 24.hu, HVG, основанные журналистами, которые уволились из других СМИ, когда правительство Виктора Орбана начало свое давление на них.

Петер Мадяр и Украина

"Сейчас Петер Мадяр не делал громких заявлений по Украине. Создается такое впечатление, что в события в Украине он впервые углубился только во время его поездки в Киев, посещения обстрелянного россиянами "Охматдета", - говорит Дячук.

В считанные дни после атаки на "Охматдет" венгерский оппозиционер привез в Киев гуманитарную помощь. Его партия собрала около 15 млн. форинтов пожертвований от венгров (около 38 тысяч евро), а также медикаменты, гигиенические наборы, продукты питания.

Петер Мадяр в Киеве (фото: фейсбук Петера Мадяра)

Среди прочего Мадяр таким образом послал политические сигналы своему сопернику. Его поездка состоялась буквально через неделю после визита Орбана в Москву, где он пытался говорить с Путиным о мире.

В любом случае, политические жесты Мадяра следует воспринимать через призму внутренней политики Венгрии.

"Да, он заявлял, что поддерживает поставки Украине оружия. Однако это не значит, что он проукраинский. Быть полностью проукраинским в Венгрии означает проиграть выборы, что показывают результаты соцопросов об отношении венгров к ситуации здесь", – добавляет Дячук.

В недавнем интервью Euronews Мадяр крайне обтекаемо прокомментировал украинскую тему. По его словам, "Украина не выиграет и не проигрывает эту войну из-за позиции Венгрии". Он обратил внимание европейского медиа на наличие венгерского меньшинства в Украине.

"Там до сих пор проживает примерно 100 тысяч человек, и этот вопрос достаточно щепетильный. Этот регион, к счастью, никогда не был атакован россиянами, поэтому нам следует быть осторожными с отправкой оружия или как коммуникировать в этой ситуации", – отметил политик.

Еще один штрих к портрету Мадяра, который может сыграть свою роль в перспективе – налаженные отношения с институтами ЕС. В отличие от Орбана, "побившего горшки" с Брюсселем очень давно.

Еще раз это подтвердила недавняя поездка Орбана в Страсбург. Он выступал в Европарламенте, поскольку Венгрия за эти полгода председательствует в Евросоюзе. Евродепутаты встретили его крайне враждебно – от просто резких заявлений в адрес Орбана до пения в зале антифашистской песни "Bella ciao", намекая на политическую ориентацию венгерского премьера. Но больше всего по нему прошелся как раз Петер Мадяр, присутствовавший в зале как депутат Европарламента. Он перечислил почти все провалы и направления, по которым политика Орбана внутри Венгрии провалилась.

"Цель Петера Мадяра не только в Будапеште и правительстве. Он международный политик и так же борется за влияние в Европарламенте и является противовесом Орбана в отношениях с Брюсселем. Поэтому стоит ожидать скорее его поддержку (со стороны Брюсселя – ред.). Насколько велика она будет, можно будет увидеть по результатам, например, рассмотрения заявления генпрокурора Венгрии о приостановлении его депутатской неприкосновенности",– говорит Дячук.

По данным РБК-Украина, в Киеве очень осторожно относятся к диалогу с Мадяром. Пока речь может идти только о неофициальных контактах, ведь есть понимание, что команда Орбана очень внимательно отслеживает любые подобные контакты.

Реакция на Мадяра как фактор политики Орбана

Парламентские выборы в Венгрии пройдут только в 2026 году. Поэтому у Орбана достаточно времени, чтобы "сбить" соперника. Также и Мадяр не медлит в плане укрепления своих позиций и развития политсилы, в которой пока не так много людей.

"Только теперь он говорит о том, что нужно строить партию, и очень активно в этом направлении работает. Где-то на осень они хотят провести съезд этой партии и заявить о массовом наборе людей. Причем, в основном это молодежь", - говорит изданию Тибор Томпа.

Можно ожидать, что и дальше Мадяр будет критиковать недостатки работы правительства Орбана и окружения венгерского премьера.

В свою очередь венгерский премьер лично на публику игнорирует Мадяра, подобно тому, как в России Путин долгое время игнорировал Навального. Но, как отмечают собеседники издания, в команде венгерского премьера серьезно нервничают из-за роста популярности оппозиционера.

Виктор Орбан в Европарламенте (фото: Getty Images)

"Что касается сопротивления власти новой оппозиционной силе, то мы видим, как каждый день раскручивается маховик с компроматами. Проправительственные СМИ выискивают зацепки, которые могут испортить репутацию Мадяра как в личной жизни, так и в общественной или профессиональной. Мы уже видели скандалы из его семейной жизни, обвинение в сексуальных домаганиях, "дискотечный скандал", когда он якобы отобрал у человека телефон и выбросил его в Дунай", – рассказывает Дячук.

Под тщательное внимание венгерских властей попало и окружение Мадяра, относительно которого активно ищут возможное участие в коррупционных схемах, например, относительно вице-президента его партии Марка Радная.

Рычаги влияния Венгрии на Украину и наоборот

В борьбе с Мадяром Орбан по своей давней привычке отвлекает избирателей от внутренних вопросов внешней активностью. И здесь есть два измерения.

Первый касается его попытки "играть в геополитику" и строить из себя медиатора относительно мира между Украиной и Россией. Напомним, что в июле, после визита в Украину, Орбан посетил Москву, Пекин, а также Дональда Трампа в США, продвигая свой "мирный план".

После визита в США можно окончательно зафиксировать – венгерский премьер пошел ва-банк и окончательно сделал ставку на Трампа. В контексте Украины речь идет о подыгрывании его идеям по завершению войны. Ранее в окружении Трампа заявляли, что одним из способов давления на Киев может быть ограничение военной помощи Украине.

8 октября Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС в 35 млрд евро. Это заем, согласованный в июне странами Большой семерки, которая будет обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. Европейский союз готов предоставить до 35 млрд евро из этих средств. Остальные должны поступить от США и других членов Большой семерки. Но, как и во многих подобных ситуациях, европейское руководство фактически нашло обходной путь, как передать Украине средства.

Второе измерение касается любимого приема Орбана – искать внешних врагов: от Сороса и европейских бюрократов до соседей, якобы ущемляющих венгерские меньшинства в Сербии, Румынии, Украине или других странах. Впрочем, возвращение к такой риторике, вероятно, возможно ближе к парламентским выборам 2026 года.

Следует признать, что от Орбана пока многое зависит в контексте европейских интересов Украины. Это и возможность блокировать вступление в ЕС в рамках отдельных переговорных кластеров, реверсные поставки энергоресурсов с территории Венгрии, влияние на формирование среднесрочного бюджета ЕС, в котором нужно закрепить перспективы вступления Украины.

В то же время, и украинское руководство имеет мощный рычаг влияния на Венгрию – трубопровод "Дружба", через который этой стране поставляется российская нефть. В июле Украина уже продемонстрировала, как это может работать, когда российскому "Лукойлу" было запрещено поставлять нефть транзитом через Украину. В начале сентября было заключено новое соглашение, согласно которому венгерская компания "Mol" возьмет на себя поставки нефти на белорусско-украинской границе.

Вместе с тем в руках Украины козырь "Дружбы" остается. Здесь ситуация сродни ядерному сдерживанию времен Холодной войны. Как убеждают информированные собеседники издания, Украина может применить этот рычаг, но хотела бы придержать его как крайнее средство относительно Венгрии.

При написании материала использовались данные социологических опросов, заявления венгерских и украинских политиков и дипломатов, комментарии главы венгерской общины Киева и Киевской области Тибора Томпы и аналитика Института центральноевропейской стратегии и проекта Re:Open Ukraine Виталия Дячука.