В сотрудничестве с Renault: Mitsubishi восстановит популярный минивэн Grandis

Отмечается, что новинку построят на базе Renault Symbioz - кроссовера на базе Captur, представленного весной прошлого года. Дебют нового Grandis ожидается уже в июле.

Возрожденный Mitsubishi Grandis построят на платформе CMF-B, которая также лежит в основе Mitsubishi ASX, Mitsubishi Colt, Renault Clio, Captur, Symbioz и Arkana, Nissan Micra и Juke, а также румынских Dacia.

Кроссовер от японского бренда получит варианты с "мягким" и полноценным гибридом, позаимствованные у Renault. Отличаться от французской модели Mitsubishi будет шильдиками, названием и фирменной решеткой радиатора Dynamic Shield.

Mitsubishi Grandis обещает "просторный и универсальный" интерьер с 10,4-дюймовым экраном мультимедийной системы от Google, как у Symbioz и Captur, а также полный набор систем активной безопасности и помощи водителю.

Дебют Mitsubishi Grandis запланирован на июль, а на европейские рынки кроссовер начнет поступать осенью этого года. Вслед за ним должна появиться еще одна новинка - пока безымянный компактный кроссовер с электрической силовой установкой, который, в свою очередь, может стать "двойником" Renault Scenic E-Tech.