В список спонсоров войны внесли вторую крупнейшую строительную госкомпанию Китая

В Агентстве отмечают, что продолжающийся бизнес CRCC на территории РФ, где она строит метро, мосты и автомагистрали, и стало основанием для внесения компании в такой список.

"Железнодорожно-строительная корпорация CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.", - рассказали в НАПК.

Также уточняется, что CRCC работает в России уже 6 лет. Корпорация находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

Планы о строительстве подводного тоннеля в Крым

В Агентстве среди прочих примеров проектов и работ китайской компании в РФ, а также участии в импортно-экспортных операциях, обратили внимание на данные СМИ о том, что в конце октября российское и китайское руководство тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить страну-агрессора с временно оккупированным украинским Крымом.

"Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC", - говорится в публикации.

Поддержка "военной машины" РФ

В НАПК добавили, что CRCC обеспечивает технологические способности РФ, продолжает активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать широкомасштабную военную агрессию против Украины.

Представительства CRCC в России

Китайская корпорация CRCC представлена в РФ такими дочерними компаниями:

ООО "16-ое Управление Сиарсисы",

ООО "Сиарсисы Рус", имеет договорные отношения с подсанкционной компанией АО РЖД Логистика, АО Судостроительный завод им. Октябрьской Революции",

ООО "Специализированный застройщик "ТПУ «Мичуринский проспект",

ООО "Сильвер Сити Констракшн",

ООО "19 Бюро Сиарсис Рус",

ООО "Сиарсисы Гавань Рус".

Что предшествовало

Ранее в ноябре в публикации The Washington Post указывалось, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с оккупированным Крымским полуостровом.

По данным прессы, Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

При этом в Военно-морских силах Украины отметили, что Россия вряд ли сможет скрыть подобное строительство. В то же время, в ВМС усомнились в жизнеспособности такого плана.

Добавим, что в конце сентября в Китае сделали заявление из-за информации о строительстве подводного тоннеля в оккупированном Крыму. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь назвал сообщение об этом "лишенным оснований".