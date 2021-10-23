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Списання вантажних вагонів за віком призведе до колапсу на УЗ, - нардеп

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 17:24
Списання вантажних вагонів за віком призведе до колапсу на УЗ, - нардеп Фото: списання вантажних вагонів за віком призведе до колапсу на УЗ (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком межує зі зрадою національних інтересів України, оскільки цілеспрямовано погіршує умови роботи українського бізнесу.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Це дестабілізує ринок перевезення. "Укрзалізниця" і так на порозі банкрутства. Якщо на сьогодні стратегічно перевізники почнуть шукати шляхи переходу на перевезення вантажів автомобільним транспортом, то це серйозно вдарить по бюджету надходжень УЗ", - розповів Бондарєв.

За його словами, замінити списані вагони, яких буде понад 50 тисяч, нереально, оскільки грошей на їх покупку в УЗ немає. До того ж, потужності вітчизняних вагоноремонтних заводів не дозволяють зробити таку кількість нових вагонів в стислі терміни.

"Я згоден з тим, що застарілі вагони необхідно поступово заміщати. Але це має бути програма, яка стратегічно не торкнеться обсягів ринку перевезення", - пояснив Бондарєв.

Депутат підкреслив: у разі прийняття проекту Мінінфраструктури про списання вагонів за віком, ринок перевезень очікує колапс через дефіцит рухомого складу.

На його думку, Мінінфрастурктури останнім часом цілеспрямовано приймає рішення, що погіршують умови для українського бізнесу, і депутат вважає, що правоохоронні органи повинні звернути увагу на ситуацію, що склалася з перевезень залізницею.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури опублікувало проект наказу, яким пропонується списувати вантажні вагони не за технічним станом, а за віком. Це вже не перша версія цього наказу - попередні були відкликані через відсутність обґрунтування та аналізу впливу на економіку країни. Проти цього рішення виступили українські та міжнародні бізнес-асоціації.

Своєю чергою екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада повинна розробити цілісну стратегію розвитку і реформи "Укрзалізниці", а не приймати точкові рішення типу підвищення тарифів на перевезення або списання вагонів, які згодом лише погіршують стан УЗ.

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