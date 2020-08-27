Списання боргів за газ дозволить уникнути підвищення комунальних тарифів, - Центр Разумкова

Для того, щоб пройти наступний опалювальний період без зривів, необхідно вирішити проблему газових боргів комунальних підприємств. 90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло.

Про це йдеться у соціологічному дослідження Центру Разумкова.

Соціологічна служба Центру Разумкова підвела підсумки дослідження "Ставлення населення до можливості зриву опалювального сезону та зростання комунальних тарифів", проведеного в серпні 2020 року. Зібрані дані показують, що кожен четвертий опитаний очікує перебоїв тепла в наступному опалювальному періоді через накопичених комунальними підприємствами боргів за газ і інші енергоносії.

У той же час 90% респондентів проти того, щоб боргові проблеми комунальників були вирішені за рахунок підвищення тарифів на тепло та інші комунальні послуги.

"Єдиний шлях забезпечення стабільності, який буде підтриманий споживачами і дозволить успішно пройти опалювальний період – це фінансове оздоровлення комунальних підприємств шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку", - сказав провідний експерт з питань енергетики Центру Разумкова Максим Белявський.

Дослідження показало, що більше половини споживачів (54,4%) виступають проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. У той же час майже кожен п'ятий опитаний - за врегулювання боргової проблеми шляхом взаємозаліку серед енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект №3800-1, автори якого пропонують провести взаємозалік боргів за газ серед компаній, учасниць газового ринку для їх фінансового оздоровлення напередодні опалювального періоду 2020-2021.