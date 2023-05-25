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Совместный саммит и не только. Кулеба раскрыл планы Украины на Африку

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины планирует провести первый саммит Украина-Африка. При этом ведомство намерено открыть несколько новых посольств на территории африканского континента.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Недавно мы утвердили нашу первую Африканскую стратегию МИД и активизировали политический диалог со многими странами континента. В этом году мы собираемся открыть новые посольства в разных уголках Африки и планируем провести первый саммит Украина-Африка", - заявил министр.

При этом он пригласил лидеров стран принять участие в саммите.

"Я приглашаю лидеров ваших стран принять участие в этом важном событии", - подчеркнул Кулеба.

Тур по Африке

С понедельника, 22 мая, министр Дмитрий Кулеба находится в турне по странам Африки. Среди прочего, он анонсировал ряд важных встреч с африканскими лидерами и бизнесом.

Как пояснил министр, во время своего визита он планирует решить три ключевые задачи, среди которых:

  • привлечь страны к воплощению украинской формулы мира;
  • заручиться поддержкой бесперебойного экспорта внутри Черноморской зерновой инициативы;
  • создать новые возможности для украинского бизнеса.

Отметим, что это второе турне Кулебы по странам Африки. Первое состоялось в октябре прошлого года.

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Дмитрий КулебаМИД УкраиныАфрикаВойна России против УкраиныДипломатические отношения