Спикер парламента Латвии выступил в Верховной раде (видео)

"Все выступление (а это примерно 20 минут) он сделал на украинском языке", - говорится в сообщении.

Железняк привел несколько тезисов, прозвучавших во время выступления спикера Сейма Латвии:

Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками РФ в Риге;

Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины;

Украина больше всего.

Нардеп напомнил, что Сейм Латвии признал РФ как страну - террориста.

"В расчете на ВВП, Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине", - добавил Железняк.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко показал часть выступления Эдвардса Смилтенса.