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Спикер парламента Латвии выступил в Верховной раде (видео)

Фото: Спикер Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс (facebook_com_SmiltensEdvards)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 12 января, в Верховной раде Украины выступил спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Все выступление (а это примерно 20 минут) он сделал на украинском языке", - говорится в сообщении.

Железняк привел несколько тезисов, прозвучавших во время выступления спикера Сейма Латвии:

  • Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками РФ в Риге;
  • Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины;
  • Украина больше всего.

Нардеп напомнил, что Сейм Латвии признал РФ как страну - террориста.

"В расчете на ВВП, Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине", - добавил Железняк.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко показал часть выступления Эдвардса Смилтенса.

Напомним, что Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании "Рамштайна".

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