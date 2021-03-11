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Спікер парламенту оцінив можливість відставки Шмигаля

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 09:33
Спікер парламенту оцінив можливість відставки Шмигаля Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість відставки прем'єр-міністра Денис Шмигаль. За його словами, найближчим часом цього не буде.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Критичної маси, яка б сьогодні в парламенті могла ініціювати цей процес, я поки не бачу", - сказав він.

Разумков також додав, що якщо говорити про повне перезавантаження Кабміну, потрібно розуміти, хто йде замість.

"Від прем'єр-міністра, звичайно, залежить багато, точно так само, як від голови Верховної ради, але не все залежить від нього. В залежності від того, хто поряд, хто відповідає за той чи інший напрямок, наскільки він чесний перед тобою, перед собою і перед законом - дуже багато залежить", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, чи потрібен Україні більш сильний прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував чутки про його відставку. За його словами, з ним ніхто на цю тему не говорив.

Також РБК-Україна писало, що, на думку директора Соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, перезавантаження уряду може допомогти збільшити довіру виборців до чинної влади.

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