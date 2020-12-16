Спікер парламенту Чехії захворів на COVID-19

У голови нижньої палати чеського парламенту Радека Вондрачека діагностували коронавірус. Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат.

Про це Радек Вондрачек повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

"Я завжди був позитивним, зараз у мене навіть є про це довідка... На щастя, перебіг хвороби легкий", - повідомив він.

Нагадаємо, Вондрачек став ще одним з чеських політиків найвищого рангу, в яких підтверджено коронавірус. Раніше на COVID-19 перехворіли віцепрем'єр Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку захворів на коронавірус.

Крім того, прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Разом з тим шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.