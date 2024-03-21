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Спикер Палаты представителей: Вопрос бюджета США почти решен, далее помощь Украине

Фото: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Поскольку основной приоритетный вопрос Конгресса – согласование бюджета правительства США на 2024 год – почти решен, то в ближайшее время американские законодатели перейдут к пакету помощи Украине и другим партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, на пресс-конференции 20 марта заявил, что после решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (помощь союзникам, - ред.) и не будем медлить с этим".

Во избежание шатдауна Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, поэтому, по словам Джонсона, это произойдет уже на текущей неделе.

В то же время, как отмечает издание, после 22 марта Палата представителей идет на двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

Джонсон сказал, что кроме пакета дополнительного финансирования для партнеров много обсуждают законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов для частичной оплаты помощи Украине, и концепцию предоставления помощи в кредит.

"Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру" , – заявил спикер.

Помощь США для Украины

Напомним, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия.

Сейчас на рассмотрении законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 96 млрд. долларов. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов. Документ должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом.

Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект, но он будет существенно отличаться от принятого Сенатом. Рассматриваются варианты, что оказывать помощь Украине будут по программе займа или кредитования.

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