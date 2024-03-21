Спикер Палаты представителей: Вопрос бюджета США почти решен, далее помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, на пресс-конференции 20 марта заявил, что после решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (помощь союзникам, - ред.) и не будем медлить с этим".

Во избежание шатдауна Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, поэтому, по словам Джонсона, это произойдет уже на текущей неделе.

В то же время, как отмечает издание, после 22 марта Палата представителей идет на двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

Джонсон сказал, что кроме пакета дополнительного финансирования для партнеров много обсуждают законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов для частичной оплаты помощи Украине, и концепцию предоставления помощи в кредит.

"Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру" , – заявил спикер.

Помощь США для Украины