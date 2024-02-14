Финансирование Украины со стороны США: спикер Джонсон просит о личной встрече с Байденом

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) Майк Джонсон хочет встретиться с главой Белого дома Джо Байденом перед любыми действиями по пакету помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Как утверждает источник издания, Джонсон и его сотрудники просили о встрече с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома уже несколько раз за последние два месяца после поездки спикера к границе США.

Последний запрос на встречу поступил чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов.

Просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии Сената по дополнительной помощи, а, вероятно, общего пути продвижения законодательного проекта.

Между тем лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализе утверждает, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном.

"В конце концов, они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что он серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к согласию по этому вопросу", - заявил Скализе.

По словам представителя Белого дома, администрация Байдена отметила непоследовательность Джонсона по границе и заявила, что ему "нужно завершить переговоры, которые он ведет сам с собой" и прекратить откладывать потребности нацбезопасности США во имя политики.

Месяц назад Байден уже встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое бы разблокировало помощь Украине. Тогда же спикер Палаты представителей назвал встречу "продуктивной".

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.