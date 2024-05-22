Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

Украине нужно позволить вести войну с Россией так, как она считает нужным. А попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.
Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.
"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер.
Также он добавил, что попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой для США.
Администрация Байдена публично заявляла, что не одобряет нанесение ударов по территории России. В то же время Украина стала атаковать объекты на территории РФ своим оружием, после чего в США сказали, что не позволят этого делать именно американским оружием. Хотя недавно госсекретарь Энтони Блинкен к этой позиции добавил, что Украина сама решает, как ей вести войну.
Президент Владимир Зеленский уже несколько раз публично критиковал такой запрет и объяснял, что это дает РФ значительное преимущество, ведь тогда оккупанты спокойно могут накапливать войска вблизи границы с Украиной.
Вчера двухпартийная группа конгрессменов, членов постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.
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