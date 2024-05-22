Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.

"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер.

Также он добавил, что попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой для США.