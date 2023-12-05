Спикер Госдепа США Дэниел Сайзек: Европа много делает для Украины, но может делать больше

Вчера, 4 декабря, Белый дом в письме к лидерам Конгресса предупредил их, что если новый пакет финансирования для Украины не будет одобрен до конца года, США больше не смогут поставлять Украине оружие. "У нас закончились деньги и почти закончилось время", – говорится в письме.

В самом Конгрессе звучат разные прогнозы о том, когда и как может быть одобрен новый многомиллиардный пакет помощи Украине. Официальный представитель Госдепа США Дэниел Сайзек, с которым РБК-Украина пообщалось по окончанию саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, также не берется делать прогнозы, но не исключает, что пакет помощи все-таки может быть одобрен в ближайшем будущем. Кроме того, Сайзек в разговоре с изданием несколько раз подчеркнул, что Европейский союз играет важную роль в помощи Украине, но США считают, что европейцы могут делать больше.

– Как в целом США оценивают текущую ситуацию на фронте? И не считаете ли вы, что ожидания от нашего контрнаступления были перегреты?

– Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно. Правительство США понимает, что контрнаступление было очень трудным, оборона (всегда, - ред.) дается легче. И тем не менее, правительство США собирается и далее поддерживать Украину.

Что касается ситуации на линии фронта сейчас, я бы сказал, что между правительствами США и Украины продолжаются постоянные контакты. И наше государство получает информацию о происходящем прямо от президента Зеленского и мы понимаем, что это тяжелая ситуация. Тем не менее, правительство США считает, что вооруженные силы Украины уже показывали свои способности. И сейчас надо думать о том, что будет дальше.

– Итоги контрнаступления, то есть его успехи или неудачи каким-то образом могут повлиять на уровень военной поддержки Украины со стороны США?

– Контрнаступление не должно влиять на уровень или количество поддержки Соединенными Штатами Украины. Что мы знаем на данный момент? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе.

Двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США. Президент Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине.

– Есть ли шансы, что это случится уже в этом году?

– Невозможно точно предсказать будущее, но президент Байден запрашивает эту помощь сейчас, именно сейчас. И да, возможно, что это случится в ближайшем будущем.

– Ситуация в Израиле явно сместила внимание с Украины в том числе и Соединенных Штатов. Но нету ли в американском истеблишменте усталости от нас? И если нету, то почему поддержка объективно не такая интенсивная, как была ранее, и ситуация в Конгрессе тому подтверждение: раньше все проходило более гладко, чем сейчас?

– Ситуация на Ближнем Востоке очень серьезная и да, США поддерживают Израиль. Но у США есть ресурсы, чтобы поддерживать Украину и Израиль одновременно, и это очень важно отметить. Несмотря на задержку с одобрением нового пакета помощи Украине, США по-прежнему способны поддерживать Украину. Естественно, вопрос обсуждается в Конгрессе. Правительство США уже предоставило Украине очень много мощного оружия для самообороны, и американский народ очень "за" это.

Но естественно, что вопрос обсуждается в Конгрессе, у каждого есть возможность высказать мнение, но президент Байден и его администрация очень ясно говорят, что эта помощь нужна сейчас.

– Стоит ли украинцам беспокоиться, что во время избирательной кампании в США, которая в следующем году вступит уже в полноценную фазу, Вашингтону будет не настолько до Украины?

– Понятно, и естественно, что люди в Украине следят за событиями в США очень внимательно, многие американцами делают то же самое. Это гипотетический вопрос о том, как кампания может влиять на ситуацию. Что мы знаем на данный момент, это то, что в Конгрессе есть очень длинная история двухпартийной поддержки Украины. Это факт.

И, конечно, у нас в США очень динамичная и энергичная демократия. Это означает, что все вопросы будут обсуждаться во время избирательной кампании и это естественно. Что мы видим до сих пор и понимаем, так это то, что поддержка американским народом Украины сильна, и что поддержка Конгресса была и есть крепкой. Администрация президента Байдена ожидает хорошего решения от Конгресса.

– В США есть мнение, в частности, со стороны Республиканской партии, о том, что не США, а Европа должна нести на себе основной груз финансовой и прочей поддержки Украины. Насколько вы с таким подходом согласны?

– В США тоже думают, что европейцы имеют возможность делать больше. Они уже сделали много, но если мы посмотрим на экономику Евросоюза, какие возможности у нее есть, ясно, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины.

Правительство США продолжает тесные контакты с европейскими коллегами по этому вопросу. Госсекретарь Блинкен был здесь в Брюсселе, в НАТО и говорил с европейскими коллегами и по этому вопросу. И мы ожидаем например, чтобы Евросоюз выполнил свое обещание Украине о поддержке (имеется в виду поставка миллиона снарядов, - ред.), возможно, будет задержка, потому что промышленность в Европе не так быстро развивается и растет, но в конце концов европейцы могут делать больше, и США думают, что они будут это делать.

– Что в США думают о дальнейших поставках дальнобойного оружия Украине? И есть ли еще какое-то оружие, которое может стать геймчейнджером в войне, каким в свое время стали системы "Хаймарс"?

– США уже предоставили мощное оружие для самообороны Украины. Я не могу комментировать конкретные системы или новые вооружения. Но могу сказать, что правительство США продолжает рассматривать все возможные варианты поддержки Украины. И оно остается в тесном контакте с правительством Украины и обсуждает потребности Украины в обороне.

Что США видели до сих пор, это то, что ВСУ очень способны, очень быстро понимают, как использовать любые вооружения для самообороны, они очень креативно используют все это оборудование. Мы видим, что касается F-16, что украинские летчики очень способны, готовы, у них очень высокая мотивация. Этот вопрос обсуждается, но на данный момент у меня нет конкретного ответа. Но до сих пор мы видели, что правительство США готово рассматривать все варианты и увеличивать свою поддержку.

– Власть США постоянно подчеркивает, что будет с Украиной столько, сколько потребуется. Но готовы ли США все это время давать Украине ресурсы, которых будет достаточно для победы над Россией, а не только ее сдерживания? Это весьма расхожее мнение в Украине: пока мы получаем столько, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы выиграть.

– Администрация президента Байдена обсуждает этот вопрос постоянно с партнерами в Европе. Потому что цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было бы достаточно, чтобы Украина победила.

А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию. И США считают, что Украина должна решать, как вести свою самооборону и как вести любые возможные переговоры с Россией, когда Украина посчитает, что наступило правильное время. Как мы видели, контрнаступление было очень трудным.

Я уже говорил, что украинские военные очень мужественно действовали, а оборона дается легче. Поэтому мы понимаем, что никакое простое решение, урегулирование не должно обозначать, что линия фронта останется там, где она находится сегодня. США не думают, что это то, что должно быть. И поэтому правительство США работает каждый день и старается как можно больше поддерживать Украину самому, и с партнерством со стороны европейцев.