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"Спецтехноекспорт" домовився з Туреччиною про чергові поставки військової продукції

Новини » Промисловість    03.05.2019 - 09:00
"Спецтехноекспорт" домовився з Туреччиною про чергові поставки військової продукції
Фото: церемонія підписання контрактів (spetstechnoexport.com)

Відповідні контракти були підписані в ході міжнародної виставки IDEF 2019

Україна планує імпортувати військові тепловізори з охолоджуваною матрицею для установки на системи керованого протитанкового озброєння, а також отримає чергові партії засобів захищеного радіозв'язку УКХ-діапазону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт".

Відповідні контракти були підписані між українським держпідприємством "Спецтехноекспорт" і турецькою компанією Aselsan в ході міжнародної виставки IDEF 2019, що проходить в м. Стамбул. Продукція військового призначення буде поставлятися для потреб Збройних сил України та інших силових підрозділів країни.

Директор "Спецтехноекспорта" Владислав Бельбас підкреслив, що підписані контракти є черговим етапом розвитку взаємин з "Асельсан", - турецька компанія ще з 2017 року є основним постачальником засобів зв'язку УКХ-діапазону для Збройних сил України.

В 2018 році між компаніями було укладено перший в історії України офсетний контракт, що передбачає ряд компенсацій при закупівлі турецьких засобів зв'язку. Тому, крім зустрічної торгівлі, при якій Aselsan закуповує продукцію та послуги українського ОПК, турецька сторона передає України технологію шифрування радіозв'язку, систему управління боєм і створює сервісний центр в Україні для обслуговування систем військового радіозв'язку.

"Спецтехноекспорт", у свою чергу, виконує ряд експортних поставок військової продукції українського виробництва для турецької "Aselsan", - уточнив Владислав Бельбас.

Підписання угод між українською та турецькою компаніями відбулося за участю голови Savunma Sanayii Başkanı - президентської адміністрації оборонної промисловості Туреччини Ізмаїла Деміра.

Нагадаємо, в перший день міжнародної оборонної виставки IDEF 2019 "Спецтехноекспорт" парафував контракт з турецькою державною корпорацією "MKEK" на постачання до Туреччини 120-міліметрових стовбурових керованих ракет "Конус", які розроблені та виготовлені на ГККБ "Луч".

ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" - державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, основною сферою діяльності якого є експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції і послуг військового і подвійного призначення. За результатами роботи в 2018 році підприємство виконало зовнішньоекономічні контракти загальною вартістю 152,6 млн доларів. У 2018 році компанія уклала 148 нових оборонних контрактів на рекордну за останні 5 років суму 282,5 млн доларів.

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