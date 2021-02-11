Спецтехніка, обмеження на дорогах і тягучки: яка ситуація на дорогах України

Так, в Тернопільській області для розчищення доріг використовується гусеничний артилерійський тягач. Також на дорогах працює 154 спецмашин.

В області з 12:30 введено обмеження на рух вантажівок на дорогах:

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська,

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка,

М-19 Доманова - Ковель - Чернівці - Тереблече.

Де обмежено рух:

У багатьох областях уже не перший день обмежено рух вантажівок і фур. Зокрема, обмеження зберігаються у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській та Полтавській областях.

У Львівській області обмежено рух на трасах Н-09 Мукачеве-Львів, М-06 Київ-Чоп, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, М-09 Тернопіль-Рава-Руська, Н-09 Мукачеве-Львів, Н-13 Львів-Ужгород, Н-17 Львів-Луцьк, Р-15 Ковель-Жовква - у межах області.

Івано-Франківська область обмежила рух на автодорогах Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці Рогатин-Львів (до кордону з Львівською областю) і М-12 Стрий-Кропивницький-Знам'янка (с. Вербилівці до межі з Тернопільською областю).

У Закарпатській області обмеження на рух транспорту запровадили на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранському перевали) М-06 Київ - Чоп.

Влада Черкаської області обмежили рух по автомобільним дорогамМ-05 Київ-Одеса, Р-01 Київ-Знам'янка та Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь - в межах області.

Також обмежили пересування на трасі М-06 Київ-Чоп в районі Рівненської області.

Чернігівської області обмежено рух на трасах: М-01 Київ-Чернігів та М-07 Суми-Юнаківка - в межах області;

Обмеження для фур діє також у Полтавської області на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-08 Бориспіль-Дніпро-Маріуполь (через Кременчук) - в межах області.

За даними Google maps, практично на всіх дорогах України через снігопади утворилися тягучки.