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Спецслужби США попередили про можливе насильство в день проведення мітингу у Вашингтоні

Автор: Артур Родивилов

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США побоюється можливих актів насильства як напередодні, так і в день проведення у Вашингтоні мітингу на підтримку учасників штурму Капітолію 6 січня. Він запланований на 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її відомостями, керівництво МВБ попередило владу американських штатів і міст про те, що провокації можуть виходити як від самих учасників мітингу, так і від тих, хто не поділяє їхніх ідеї.

"Ми знаємо, що в інтернеті було виявлено невелику кількість загроз насильства у зв'язку із запланованим мітингом", - йдеться в повідомленні.

У влади США є відомості про те, що підвищена загроза насильства буде зберігатися як напередодні мітингу, так і в день його проведення.

Учасники мітингу "можуть мобілізуватися практично без попередження, особливо в разі сутичок з противниками їхній ідей або при наявності закликів до ескалації з боку їхніх лідерів", попереджають експерти МВБ.

За їхніми словами, організатори мітингу отримували "погрози розправи" від своїх опонентів, які мають намір провести в той же день власну акцію з критикою учасників штурму Капітолію. При цьому влада зазначає, що можливі сутички будуть мати приватний характер, даних про підготовку організованих заворушень поки не надходило.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

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Капітолій