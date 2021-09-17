Спецслужби США попередили про можливе насильство в день проведення мітингу у Вашингтоні

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США побоюється можливих актів насильства як напередодні, так і в день проведення у Вашингтоні мітингу на підтримку учасників штурму Капітолію 6 січня. Він запланований на 18 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За її відомостями, керівництво МВБ попередило владу американських штатів і міст про те, що провокації можуть виходити як від самих учасників мітингу, так і від тих, хто не поділяє їхніх ідеї.
"Ми знаємо, що в інтернеті було виявлено невелику кількість загроз насильства у зв'язку із запланованим мітингом", - йдеться в повідомленні.
У влади США є відомості про те, що підвищена загроза насильства буде зберігатися як напередодні мітингу, так і в день його проведення.
Учасники мітингу "можуть мобілізуватися практично без попередження, особливо в разі сутичок з противниками їхній ідей або при наявності закликів до ескалації з боку їхніх лідерів", попереджають експерти МВБ.
За їхніми словами, організатори мітингу отримували "погрози розправи" від своїх опонентів, які мають намір провести в той же день власну акцію з критикою учасників штурму Капітолію. При цьому влада зазначає, що можливі сутички будуть мати приватний характер, даних про підготовку організованих заворушень поки не надходило.
Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.