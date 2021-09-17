Спецслужби США попередили про можливе насильство в день проведення мітингу у Вашингтоні

За її відомостями, керівництво МВБ попередило владу американських штатів і міст про те, що провокації можуть виходити як від самих учасників мітингу, так і від тих, хто не поділяє їхніх ідеї.

"Ми знаємо, що в інтернеті було виявлено невелику кількість загроз насильства у зв'язку із запланованим мітингом", - йдеться в повідомленні.

У влади США є відомості про те, що підвищена загроза насильства буде зберігатися як напередодні мітингу, так і в день його проведення.

Учасники мітингу "можуть мобілізуватися практично без попередження, особливо в разі сутичок з противниками їхній ідей або при наявності закликів до ескалації з боку їхніх лідерів", попереджають експерти МВБ.

За їхніми словами, організатори мітингу отримували "погрози розправи" від своїх опонентів, які мають намір провести в той же день власну акцію з критикою учасників штурму Капітолію. При цьому влада зазначає, що можливі сутички будуть мати приватний характер, даних про підготовку організованих заворушень поки не надходило.