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В Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ

Латвия, Среда 28 февраля 2024 18:38
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В Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ Архивное фото: Спецслужбы обыскали Латвийскую торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ (nra lv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии обыскали Валмиерское отделение Латвийской торгово-промышленной палаты в рамках уголовного дела по факту нарушения санкций против России.

Об этом заявила Служба госбезопасности Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

22 февраля на нескольких объектах в Валмиере служба провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза.

Указанные уголовно-процессуальные действия служба провела в рамках уголовного процесса, который был начат 24 ноября 2023 года. В ходе расследования Служба госбезопасности получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину.

В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.

Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

Латвийская торгово-промышленная палата

Крупнейшее общество предпринимателей в Латвии, в котором объединилось 6000 членов предприятий всех регионов и отраслей, ассоциаций, городских предпринимательских клубов и других объединений предпринимателей.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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