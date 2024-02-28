В Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ
Правоохранители Латвии обыскали Валмиерское отделение Латвийской торгово-промышленной палаты в рамках уголовного дела по факту нарушения санкций против России.
Об этом заявила Служба госбезопасности Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
22 февраля на нескольких объектах в Валмиере служба провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза.
Указанные уголовно-процессуальные действия служба провела в рамках уголовного процесса, который был начат 24 ноября 2023 года. В ходе расследования Служба госбезопасности получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину.
В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.
Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.
Латвийская торгово-промышленная палата
Крупнейшее общество предпринимателей в Латвии, в котором объединилось 6000 членов предприятий всех регионов и отраслей, ассоциаций, городских предпринимательских клубов и других объединений предпринимателей.
Россия продолжает обходить санкции
Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.
Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.
А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
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