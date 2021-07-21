Спецслужба Канади звинуватила Росію, Китай та Іран у більшості кібератак на демократію

Росія, Китай та Іран відповідальні за більшість кіберзагроз, спонсорованих іноземними державами, проти демократичних процесів у всьому світі. У 2015-2020 роках більшість кібератак були влаштовані за певної підтримки тих чи інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру безпеки комунікацій Канади .

Сторони діяли, щоб досягти власних стратегічних цілей (політичних, економічних і геополітичних). Вони можуть використовувати та посилювати помилкові наративи, пов'язані з пандемією COVID-19, щоб знижувати впевненість у виборах.

"Зміни у виборчих та інших демократичних процесах, запроваджені через пандемію, майже гарантовано підвищили кіберзагрози для демократичних процесів", - зазначено у звіті.