Спецслужба Финляндии назвала РФ самой серьезной угрозой национальной безопасности

Отмечается, что угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли.

В полиции безопасности уверены, что членство Финляндии в НАТО положительно повлияло на ситуацию. Также спецслужба напомнила, что Россия выразила недовольство измененной внешней политикой и политикой безопасности Финляндии.

Исполняющий обязанности руководителя полиции безопасности Теему Турунен сказал, что управляемая миграция для РФ остается простым способом удержания Финляндии в напряжении.

Русскоязычное население страны

Спецслужба уточнила, что местное русскоязычное население не представляет большой угрозы для безопасности страны.

Специальный исследователь Петтери Лалу подчеркнул, что русскоязычные, проживающие в Финляндии, в целом чрезвычайно гетерогенны.

"Эти люди не формируют какое-то единое сообщество и не организуются в какое-то влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем. У многих очень разные интересы в отношении России. Некоторые, безусловно, поддерживают политику РФ, но, вероятно, большинство ее не поддерживает", - добавил Лалу.

Российские шпионы в странах Европы.