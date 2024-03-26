Спецслужба Финляндии назвала РФ самой серьезной угрозой национальной безопасности

Российская Федерация является самой серьезной угрозой национальной безопасности Финляндии. Она прибегает к шпионажу и гибридному влиянию.
Об этом заявил полиция безопасности Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли.
В полиции безопасности уверены, что членство Финляндии в НАТО положительно повлияло на ситуацию. Также спецслужба напомнила, что Россия выразила недовольство измененной внешней политикой и политикой безопасности Финляндии.
Исполняющий обязанности руководителя полиции безопасности Теему Турунен сказал, что управляемая миграция для РФ остается простым способом удержания Финляндии в напряжении.
Спецслужба уточнила, что местное русскоязычное население не представляет большой угрозы для безопасности страны.
Специальный исследователь Петтери Лалу подчеркнул, что русскоязычные, проживающие в Финляндии, в целом чрезвычайно гетерогенны.
"Эти люди не формируют какое-то единое сообщество и не организуются в какое-то влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем. У многих очень разные интересы в отношении России. Некоторые, безусловно, поддерживают политику РФ, но, вероятно, большинство ее не поддерживает", - добавил Лалу.
В январе стало известно, что суд в Риме приговорил офицера итальянского Военно-морского флота к 20 годам тюремного заключения по подозрению в шпионаже в пользу России.
В феврале в Болгарии был задержан сотрудник Министерства внутренних дел. Его подозревают в шпионаже в пользу России.
А недавно Financial Times писало, что Россия активно возобновляет свою шпионскую войну с Западом. Публикация Москвой переговоров немецких офицеров по отправке крылатых ракет в Украину является одним из последних примеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.