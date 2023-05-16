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Спецпрокурор США критикует ФБР из-за расследования предвыборной кампании Трампа в 2016 году

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 00:14
Спецпрокурор США критикует ФБР из-за расследования предвыборной кампании Трампа в 2016 году Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Специальный прокурор США Джон Дарем в своем отчете утверждает, что ФБР не имело "фактических доказательств" для расследования связей между РФ и президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году, и Бюро применяло двойные стандарты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В данном отчете Дарема критикуется подход ФБР к расследованию отношений Трампа и России как "глубоко ошибочный".

"Объективные факты показывают, что работа ФБР с важными аспектами дела об "Урагане Перекрестный огонь" была серьезно несовершенной", - написал он, имея в виду кодовое название контрразведывательного расследования связей между российскими официальными лицами и соратниками Трампа.

Этот отчет знаменует собой завершение четырехлетнего расследования, начатого в мае 2019 года, когда тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил Дарема расследовать потенциальные ошибки ФБР, когда оно начало свое раннее расследование Crossfire Hurricane ("Ураган перекрестного огня") в отношении потенциальных контактов между президентской кампанией Трампа 2016 года и Москвой, отмечает Reuters.

В отчете Дарема также высказывается сожаление о "неодинаковом подходе" следователей к кампаниям Трампа и Хиллари Клинтон (представительницы Демократической партии).

"Департамент и ФБР не смогли выполнить свою важную миссию строгого соблюдения закона в связи с определенными событиями и действиями, описанными в этом отчете. Старшие сотрудники ФБР продемонстрировали серьезную нехватку аналитической строгости в отношении полученной информации, особенно информации от политически аффилированных лиц и организаций", - пишет Дарем.

В отчете описываются различные предполагаемые попытки иностранных правительств или отдельных лиц повлиять на Клинтон посредством пожертвований на кампанию и отмечается, что штаб Клинтон был проинформирован о некоторых таких усилиях, в то время как Трамп и его помощники не были проинформированы о подозрениях ФБР в отношении его предложения.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд ознакомился с отчетом еще в пятницу, и отправил копии на Капитолийский холм в понедельник, рассказал Politico высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США.

Многие выводы в отчете Дарема перекликаются с выводами отчета генерального инспектора Минюста, опубликованного в 2019 году, в котором говорится, что ФБР плохо обработало приложения для тайного наблюдения Картера Пейджа, энергетического аналитика, который какое-то время работал в консультативном совете кампании Трампа.

Напомним, еще в 2018 году Дональд Трамп, будучи в то время президентом США, потребовал от Минюста выяснит, было ли вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию политически мотивированным, а также потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией

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