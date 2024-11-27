Спецпредставитель по Украине от Трампа. Кто такой Кит Келлог и что он говорил о войне

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Биография Кита Келлога

Киту Келлогу 80 лет, родился в городе Дейтон, штат Огайо. Много лет жизни посвятил службе в армии США.

Окончил корпус подготовки офицеров запаса, и в 23-летнем возрасте отправился на войну во Вьетнам в составе 101-й воздушно-десантной дивизии.

Келлог также командовал бригадой 7-й пехотной дивизии во время операции Just Cause в Панаме в 1989 году.

В рамках операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе с 1990 по 1991 год служил начальником штаба 82-й воздушно-десантной дивизии.

Впоследствии Келлог был назначен командующим Командования специальных операций в Европе (SOCEUR).

Во время военной операции США в Ираке с 2003 по 2004 год занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации. В 59 лет вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

После отставки Келлог работал в компании Oracle как консультант по внутренней безопасности, был исполнительным вице-президентом технологической компании CACI International, а в 2009 занял должность старшего вице-президента корпорации Cubic (производитель оборудования в отрасли безопасности).

Работа в администрации Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году Кит Келлог был назначен начальником штаба и исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.

В 2017 году Келлог был исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности до утверждения Трампом на эту должность Реймонда МакМастера.

А в 2018 году вице-президент Майк Пенс избрал Кита Келлога своим советником по национальной безопасности.

После выборов 2024 года, по результатам которых Дональд Трамп вернул себе кресло в Белом доме, американские СМИ начали писать, что новоизбранный президент может вновь пригласить в свою команду Келлога в качестве специального посланника по вопросам Украины и России.

Сегодня, 27 ноября, Трамп подтвердил свое намерение, заявив, что Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!", - отметил Трамп.

Отношение Келлога к Украине

Летом этого года Кит Келлог представил Дональду Трампу свое видение мирного плана по прекращению войны России в Украине.

Этот план предполагает, что Украина сможет получить больше американской военной помощи, только если согласится на мирные переговоры с Россией. Однако, если РФ откажется от переговоров, США усилит поддержку Сил обороны Украины.

В плане Келлога речь также шла о заморозке конфликта на линии боевого столкновения.

В интервью "Голосу Америки" Кит Келлог после представления "мирного плана" заявлял, что все конфликты со временем завершаются переговорами. При этом он считает необходимым убедиться, что Украина будет действовать не с позиции слабости, а с позиции силы.

"Вопрос о том, как это сделать? Как расставить все детали на местах? Никто никогда не говорил, что мы просто должны заставить Украину отказаться от территории и отдать ее России", - отметил Келлог.

Он поддерживает позицию Трампа, "что нужно найти способы остановить убийства", и это должно быть основной частью "мирного соглашения".

Генерал отмечает, что переговоры необходимы, но на них нельзя идти с неприемлемыми требованиями, как это было с требованием РФ о "демилитаризации" Украины на переговорах в Стамбуле.

"У вас должен быть посредник, который может сесть и провести переговоры с обеими сторонами. Трамп считает, что может это сделать, но Украина может рассмотреть и другие варианты", - выразил мнение Келлог.

В то же время, он обвиняет Запад и администрацию Байдена в медленной помощи Украине.

"Полтора года назад россияне убегали, и если бы мы, Запад, предоставили оборудование, о котором просил президент Зеленский, то Украина, наверное, смогла бы с этим покончить. Она могла бы выйти к Азовскому морю через Херсон. Но поскольку Запад, особенно Америка, очень медленно предоставляли оборудование и столь необходимую поддержку, россияне перешли в наступление", - говорил он.

По мнению Кита Келлога, чтобы защитить суверенитет Украины и чтобы война не повторилась, "Украину нужно сделать Спартой Европы, и никто больше не решится нападать на нее".

При подготовке использовались: интервью Кита Келлога "Голосу Америки", информация из Википедии, заявление Дональда Трампа в Х.