Спецпредставник ЄС з прав людини вперше прибув до України: що відомо про його візит

Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до України. Це його перший візит на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спецпредставника ЄС у Twitter.

"Доброго ранку! Сьогодні в Києві розпочинається мій перший офіційний візит в Україну. Попереду насичений день в цьому прекрасному місті", - написав Гілмор.

Відомо, що під час свого чотириденного перебування в Україні спецпредставник ЄС з прав людини проведе зустрічі з урядовцями, представниками громадянського суспільства і меншин, провідними правозахисниками.

Також він зустрінеться з представниками ініціативи Кримська платформа і членами дипломатичної спільноти, включаючи країни-члени та міжнародні організації.

Крім цього, Ґілмор зустрінеться в Києві з главою МЗС Дмитром Кулебою, міністром юстиції Денисом Малюською, омбудсменом Людмилою Денісовою, а також з українськими парламентарями та іншими високопосадовцями.

Окрім того, дипломат відвідає східну Україну, де зустрінеться з представниками місцевої влади та місцевих правозахисних організацій.

Очікується, що спецпредставник ЄС обговорить двосторонню співпрацю між ЄС та Україною у сфері захисту прав людини.

Також будуть обговорені питання, що стосуються гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в країні, включаючи на непідконтрольних українській владі територіях на сході та окупованому Криму.