RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спецоперація Путіна і Лукашенка: Кулеба пояснив небезпеку міграційної кризи для України

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим мігрантська криза на кордоні Білорусі небезпечна для України. Він назвав кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, мігрантська криза менш небезпечна тим, що мігранти потраплять в країну.

"Їх все одно можна затримати і повернути туди, звідки вони прийшли. Втім, сам факт використання кордону для нелегального, такого таємного перетину... Сьогодні ним можуть скористатися мігранти, а завтра - диверсійні групи", - заявив Кулеба.

Наприклад, вони заходять в Україну за російським наказом з Білорусі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, щоб влаштувати терористичні акти, пояснив він.

За словами міністра, саме з цих причин президент Володимир Зеленський прийняв рішення негайно мобілізувати військових, щоб зміцнити кордони.

"Ми працюємо з партнерами. Насамперед у Люблінському трикутнику - з Польщею та Литвою, які також межують з Білоруссю. Для того, щоб координувати зусилля і спільно протидіяти цій спецоперації Путіна і Лукашенка", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаБілорусьРосійська ФедераціяУкраїна