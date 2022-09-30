Специализированная обувь и одежда: все что нужно знать о комплексной защите

Специальная профессиональная защита используется для обеспечения безопасного рабочего процесса.

Спецодежда является достаточно востребованным видом специализированной защиты. Она может оказывать как защиту от общепроизводственных воздействий, так и специальную защиту от конкретных агрессивных факторов.

Специализированную одежду можно разделить на несколько групп:

Рабочая одежда для общей защиты. Как правило, данный вид спецодежды предоставляет защиту от незначительных повреждений и производственных загрязнений. Также рабочая одежда должна обладать эргономичностью и функциональностью, обеспечивать комфорт во время работы. Защитная одежда оказывает более узкоспециализированную защиту. Например, защиту от кислот, высоких температур или влаги. Сигнальная одежда, конечно, увеличивает видимость человека в плохо освещенных местах. Как правило, одежда снабжается люминесцентными лентами или кантами, а также может производится из специальных светоотражающих материалов. Одежда для силовых структур должна иметь определенные качественные и внешние характеристики, соответствовать специальному нормативному регламенту. Медицинская одежда может иметь определенные свойства использованных материалов. Одежда для медицинских работников часто проходит различные химические обработки, поэтому чаще всего для производства используются износостойкие ткани премиум-качества. Качественную медицинскую одежду можно преобрести в интерне-магазине https://mestprom.com/ru от украиского производителя. Одежда для сферы обслуживания, как правило, не имеет определенных требований. Главная задача данного вида спецодежды - обеспечить комфорт во время рабочего процесса.

Использования специализированной обуви во время рабочего процесса значительно снижает риски травмирования. Поэтому спецобувь является обязательным атрибутом защиты во многих сферах трудовой деятельности.

Также спецобувь имеет определенный класс защиты. Рассмотрим более детально классы защиты специализированной обуви.

Согласно европейскому стандарту качеству EN-345, обувь класифируется как “специальная”. Классы защиты специальной обуви:

SB. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения.

S1. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения, стабилизирующий задник, поглощение статических разрядов и ударов в области пятки до 20 Дж.

S2. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения, стабилизирующий задник, поглощение статических разрядов и ударов в области пятки до 20 Дж, водоотталкивающую пропитку верха спецобуви.

S3. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения, стабилизирующий задник, поглощение статических разрядов и ударов в области пятки до 20 Дж, водоотталкивающую пропитку верха спецобуви и антипрокольную стельку.

S4. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения, стабилизирующий задник, поглощение статических разрядов и ударов в области пятки до 20 Дж, водоотталкивающую пропитку верха спецобуви, антипрокольную стельку и антистатические свойства.

S5. Разумеет наличие защитного подноска силой до 200 Дж, маслобензостойкую подошву и защиту от скольжения, стабилизирующий задник, поглощение статических разрядов и ударов в области пятки до 20 Дж, водоотталкивающую пропитку верха спецобуви, антипрокольную стельку, антистатические свойства и рельефную подошву.

Согласно европейскому стандарту качеству EN-346, обувь класифируется как “защитная”. Классы защиты защитной обуви: РВ-Р5. Основное отличие между классами защиты, которые перечислены выше, состоит в том, что ударостойкий подносок выдерживает силу удара до 100 Дж.

Согласно европейскому стандарту качеству EN-347, обувь класифируется как “рабочая”. Классы защиты рабочей обуви: ОВ-О5. Основное отличие между классами защиты, которые перечислены выше, состоит в том, что ударостойкий подносок отсутствует в данном виде спецобуви.

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