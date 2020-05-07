Фахівці ЦОКів "Дніпрогазу" у період карантину обробили 43,6 тис. звернень

За час карантину співробітники Центрів обслуговування клієнтів АТ "Дніпрогаз" обробили близько 43,6 тис. звернень жителів Дніпра та Дніпровського району. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку карантину фахівці Центрів обслуговування "Дніпрогазу" надали клієнтам близько 43,6 тис. дистанційних консультацій. Більшість питань дніпрян стосувалися звірки та порядку нарахувань за доставку газу, передачі показань лічильників, а також особливостей користування онлайн сервісами і експрес-реєстрації на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні.

З 16 березня фахівці Центрів обслуговування АТ "Дніпрогаз" у зв'язку з карантинними обмеженнями працюють у віддаленому режимі. Незважаючи на це, за словами прес-служби, клієнти компанії можуть в звичайному режимі отримати вичерпні відповіді на запитання про надання послуг з газопостачання, зателефонувавши в Контакт-центр.

"Ми постійно працюємо над поліпшенням якості обслуговування наших клієнтів. Особливо актуальним у період карантину для споживачів газу є надання дистанційних консультацій. Щоб максимально спростити доступ до сервісів компанії, наші фахівці розробили експрес-реєстрацію на сайті 104.ua, - коментує начальник управління клієнтського сервісу АТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. - Дана послуга суттєво спрощує реєстрацію і дозволяє отримати постійний доступ до особового рахунку, щоб контролювати розрахунки за газ і його доставку, а також виконувати платежі онлайн, не виходячи з дому".

У прес-службі зазначили, що для автоматичної реєстрації "особистого кабінету" на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфона в Контакт-центр "Дніпрогазу" за номером 067-62-63-104 і назвати свій особовий рахунок. Після цього "особистий кабінет" буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта.

"В умовах пандемії всі газові питання можна вирішити дистанційно. Для цього розроблено цілий ряд сервісів: окрім "особистого кабінету" на сайті 104.ua, дніпряни можуть скористатися мобільними додатками 104 Mobile для Android, 104 Mobile Light для iOS, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram", - йдеться в повідомленні.