Фахівці "Сумигазу" підготували мережі до опалювального сезону

Фахівці АТ "Сумигаз" модернізували більше 100 об’єктів газорозподільної системи Сумської області. Одним з етапів стала заміна обладнання в місті Суми, яке експлуатувалось з дня газифікації міста.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Сумах газовики успішно завершили заміну засувки на мережі високого тиску, що забезпечувала доставку газу з 1962 року для половини мешканців та підприємств обласного центру.

"На прикладі заміни обладнання в Сумах ми можемо бачити, куди спрямовані кошти за доставку газу. Це утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі, повноцінна робота аварійно-диспетчерської служби "104", - відзначає старший майстер служби експлуатації систем газопостачання АТ "Сумигаз" Олександр Мараховський.

У прес-службі зазначили, що обсяг ремонтних робіт щороку зростає через поступове зношення мереж, а під час найбільш складних ремонтних робіт виникає необхідність припиняти розподіл газу. У компанії просять клієнтів ставитись до цього з розумінням, адже йдеться про попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем.

"Загалом газовики провели приладове обстеження 10 тисяч км газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 16 засувок, реконструкцію 17 газорегуляторних пунктів, замінили 50 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали кілометр газопроводу, що знаходився в аварійному стані", - йдеться у повідомленні.