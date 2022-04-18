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Фахівці ДСНС розмінували вісім населених пунктів у Житомирській області, - Тимошенко

Фото: фахівці ДСНС розмінували вісім населених пунктів у Житомирській області (t me)
Автор: Артем Горовенко

Станом на неділю, 17 квітня, вибухотехніки розмінували вісімнаселених пунктів Житомирщини. Також у звільнених від окупантів містах та селах області тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, зараз в Овручі та селищі міського типу Городок проводиться встановлення вікон у житлових будинках. Також в Овручі розбирають завали знищеного під час воєнних дій центру зайнятості.

"Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", - додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповідав про перебіг відбудови звільнених від загарбників населених пунктів Київщини.

Там активно проводять роботи з відновлення основних інженерних комунікацій, приводять до ладу пошкоджені будинки та дороги, а також та проводять розмінування територій.

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ЖитомирОфіс президента