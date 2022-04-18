Фахівці ДСНС розмінували вісім населених пунктів у Житомирській області, - Тимошенко

За його словами, зараз в Овручі та селищі міського типу Городок проводиться встановлення вікон у житлових будинках. Також в Овручі розбирають завали знищеного під час воєнних дій центру зайнятості.

"Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", - додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповідав про перебіг відбудови звільнених від загарбників населених пунктів Київщини.

Там активно проводять роботи з відновлення основних інженерних комунікацій, приводять до ладу пошкоджені будинки та дороги, а також та проводять розмінування територій.