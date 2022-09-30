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Специалисты NIX стали ведущими экспертами на хакатоне IT Nation HACK 2.0

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 17:45

QA-эксперты из команды NIX присоединились к онлайн-хакатону IT Nation HACK 2.0, который состоялся 16-18 сентября. В роли менторов специалисты помогали участникам решать задачи хакатона, а в финале оценивали наработки тестировщиков. Также Никсовые эксперты совместно с коллегами из Powercode Academy подготовили для хакатонцев практические задания.

Специалисты NIX стали ведущими экспертами на хакатоне IT Nation HACK 2.0Проект IT Nation 2.0 реализуется Общественным союзом «Сеть Глобального Договора в Украине» при содействии проекта «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Образовательный проект IT Nation 2.0 стартовал в январе. На обучение пригласили жителей Донецкой, Луганской областей и Приазовья. После начала полномасштабной войны организаторы открыли донабор на курсы для жителей всей страны. Студенты бесплатно осваивали IТ-специальность по одному из направлений:

  • Frontend Base / Advanced;
  • QA Manual;
  • QA Automation.

Учеба проходила на онлайн-платформе. Кроме привычных лекций и домашних заданий проводились дополнительные вебинары, предоставлялась постоянная менторская поддержка. Завершающим этапом проекта стал онлайн-хакатон, в котором участвовали 94 выпускника курсов. По словам организаторов, среди них были как студенты, так и свитчеры.

Онлайн-соревнование подобно реальному IТ-проекту

Хакатонцы должны были пошагово выполнить несколько заданий в соответствии со своим профилем. Первый практический кейс предоставили Powercode Academy. Они предложили выпускникам курса Frontend разработать базовый функционал для сайта и сверстать главную страницу. Кейс для тестировщиков подготовили специалисты NIX.

Татьяна Чуйкова, Team Lead в NIX:

«Наши задачи были рассчитаны на выпускников курса Manual QA. За основу мы взяли ситуации, с которыми QA сталкиваются в повседневной работе, и старались максимально адаптировать кейс под реальность. Сделать так, чтобы все ощутили на себе процессы настоящего IТ-проекта».

Участников ждал целый ряд челленджей: ознакомиться с требованиями к продукту, создать чеклист, провести (не)функциональное тестирование и зафиксировать найденные дефекты в технической документации. В завершение команды объясняли жюри, насколько продукт готов к релизу.

С экспертами можно было консультироваться в отдельном чате. В случае NIX речь идет о 28-летнем опыте в IT. Специалисты хорошо разбираются в технологиях, поэтому объясняли участникам, что и как лучше реализовать.

Мероприятие стало хорошей возможностью для новичков показать свои умения специалистам ведущих IT-компаний. Результаты работы участников проверяли эксперты NIX, EPAM, Intellias, BazaIT, Powercode и Powercode Academy.

Team Lead, Senior QA в NIX Александр Болжеларский, оценивая уровень подготовки тестировщиков, отметил: «Я был бы счастлив оказаться в проектной команде с каждым из них».

Татьяна Чуйкова добавила:

«Подобный формат очень полезен на старте карьеры. Это ревизия собственных знаний и способностей. Любое соревнование — это испытание. Если ты прошел его достойно, у тебя есть повод гордиться собой. Если нет — получаешь опыт, который потом поможет сделать все лучше».

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