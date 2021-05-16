Спекуляції трейдерів стали однією з причин падіння цін електроенергії нижче собівартості, - експерт

"Ми маємо ситуацію коли у нас більш ніж 500 учасників ринку, з яких на ринку "на добу наперед" активними є близько 400 учасників, до 40% обсягів з яких продаються трейдерами. За таких умов генерація не може продати весь обсяг і залишається сам на сам з учасниками ринка, які не мають реальної собівартості, за якою стоять виробництво, люди, економіка - це суто спекулятивні операції", - зазначив він.

За його словами, упродовж 12 днів травня відбулося падіння ціни майже на 32% відносно середньої ціни за квітень.

"Є безумовно об’єктивні фактори такого падіння ціни - є суб’єктивні. Суб’єктивні фактори пов’язані з поведінкою учасників ринку", - наголосив Сутченко.

Саме спекуляції трейдерів з низькими ціновими заявками призвели до стрімкого провалу цін, наголосив в.о. директора ДП "Енергоринок".

"Якщо проаналізувати ціновий рівень заявок, які подаються різними категоріями учасників ринка, можемо чітко побачити, що виробники менше схильні подавати заявки з низьким ціновим рівнем, бо є чітке розуміння щодо собівартості виробництва кожної кВтг. Трейдери і постачальники схильні до низьких цінових заявок і це відіграло ключову роль у першій декаді травня", - відмітив в.о. директора ДП "Оператор ринку".

Нагадаємо, за словами експертів, оптові ціни на електроенергію в Україні зараз значно нижче, ніж в Європі. У січні-квітні 2021 року ці фірми були нижче на 30-40% від європейських.

11 травня ціна РДН в ОЕС провалилася до 23 євро / МВт, в той час, як в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії вона становила 70-72 євро / МВт