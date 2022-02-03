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Спекулянти й імпорт з Білорусі обвалили ціни на електроенергію, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Демпінг спекулянтів - значний обсяг щомісячно купується трейдерами та постачальниками в Енергоатому для спекуляцій і значний комерційний імпорт е/е з Білорусі в умовах профіциту вітчизняної енергосистеми - призвели до суттєвого профіциту е/е та розбалансування енергосистеми", - заявив експерт.

За словами експерта, включення додаткового атомного енергоблоку було б логічним кроком в якості заміщення в першу чергу імпорту електроенергії з Білорусі.

"Однак цього не сталося і ми отримали зупинку блоків українських ТЕС та їх розвантаження нижче допустимого рівня, а також обвал ціни на електроенергію на РДН до 61 евро/МВтг, а в нічні години до критично низького рівня", - зауважив Омельченко.

Розбалансування енергосистеми і штучний обвал цін можуть спровокувати поглиблення енергетичної кризи, вважає експерт.

"Для розуміння, падіння цін і, як наслідок, збиткова робота генеруючих компаній посилює боргову кризу у галузі, створює реальну загрозу невиконання "Енергоатомом" ПСО та неплатоспроможності підприємства "Гарантований покупець". І це далеко не вичерпний перелік наслідків", - відзначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Як повідомлялося, Україна повністю відмовиться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна повинна приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

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