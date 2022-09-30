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Спектакль для захвата новых земель, - посол США в Украине о "референдумах" России

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не будут признавать фейковые "референдумы", которые устроила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Все это организованный Кремлем спектакль для захвата новых земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Русские фейковые "референдумы" были спектаклем, попыткой замаскировать дальнейшую попытку захвата территорий. Мы никогда не признаем предполагаемую аннексию Россией украинской территории и, как глава Белого дома Джо Байден заявил, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила Бриджет .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 27 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей было финальным днем фейкового "голосования на референдумах".

Также недавно посольство США в Украине обнародовало резолюцию после недавнего заседания Совбеза ООН. Вашингтон заявил о поддержке нашей страны и призвал Россию вывести войска.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки