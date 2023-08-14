Жарко и без дождей: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет жаркой. При этом во всех регионах будет сухо и практически безветренно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине небольшая облачность. Во всех областях сухо, дождей не прогнозируется.
Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Столбики термометров днем покажут в среднем +27 +32 градуса. Ночью температура воздуха опустится до +13 +18 градусов, а на юге будет до +21.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями, но осадков не прогнозируется. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет в районе +30, а ночью ожидается +14 +16 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.
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