Жарко и без дождей: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет жаркой. При этом во всех регионах будет сухо и практически безветренно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине небольшая облачность. Во всех областях сухо, дождей не прогнозируется.

Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +27 +32 градуса. Ночью температура воздуха опустится до +13 +18 градусов, а на юге будет до +21.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но осадков не прогнозируется. Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в районе +30, а ночью ожидается +14 +16 градусов.