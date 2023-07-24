Жарко и сухо: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 24 июля, будет жаркой и почти без дождей. Осадки возможны только в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Кратковременные дожди могут быть только в Волынской и Ровенской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +24 +29 градусов, а на юге и на Закарпатье до +32 градусов жары. Ночью столбики термометров покажут в среднем +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, но дождя не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +27 +29 градусов, а ночью +15 +17 градусов.