Жаркий восточный фронт. Как ВСУ сдерживают россиян под Купянском и Лиманом

Контрнаступление украинской армии идет тяжелыми шагами. Пока на Бахмутском направлении ВСУ отражают сожженные после российского господства земли, выше по карте враг стянул мощные силы для наступательных действий. Речь о Купянске и Лимане, которые чуть меньше года назад были освобождены из-под оккупации. Корреспондент РБК-Украина Анастасия Рокитная побывала в горячих зонах городов и пообщалась с бойцами на этих направлениях.

Лиманские леса

Летняя температура воздуха на Донбассе соответствует уровню опасности продолжающихся за эту территорию боев. Еще недавно главной боевой точкой был Бахмут, сегодня она смещается севернее – по движению российской техники. Десятки тысяч солдат вражеской армии стянули, в частности, на Лиманское направление. Они снова пытаются штурмовать территории, которые потеряли в ходе тяжелых боев почти год назад, и уделить внимание Бахмутской крепости, где уже уступают украинской армии.

Лиман еще не скоро оправится от оккупационного режима. Дорога по городу пролегает между разбитыми домами и дорогами, где кое-где остались следы прилетов. Жизнь здесь едва дышит, но еще труднее дальше – в селах Диброво, Торское, Белогоровка. Там россияне выкладываются "на полную".

Роман – военнослужащий одной из бригад "Гвардии наступления". Молодой парень, ушедший на службу задолго до российского вторжения. Участвовал в тяжелых боях за Рубежное и Северодонецк, теперь сражается на этом направлении. Первое, на что обратил внимание – это тяжелая локация. Здесь густой лес и песок, что усложняет работу обеим сторонам боевых действий.

"Мы держим позиции, но нужно понимать, что россияне не глупы. За это время у них хорошо увеличилось количество коптеров, а также навыки по их управлению. Беспилотники работают без остановки, и достаточно просто остановиться в пути, как вражеская артиллерия уже бьет" по координатам", - поделился он с РБК-Украина. Недооценивать врага, который стал "на голову выше" ни в коем случае нельзя, отмечает собеседник.

Чтобы добраться до позиций, нужно ехать быстро и умело, а главное – на автомобиле с хорошим ремонтом, чтобы где-то случайно "не заглохли", говорит Роман. Поэтому его подразделение обращается к волонтерам, которые поставляют и машины, и запчасти. Сейчас мы уезжаем на одной из них. Водитель прекрасно знает свою работу и маршрут, ловко обходя воронки от артснарядов и не забывая о минной опасности. Вопреки внешнему напряжению в машине все спокойны и даже веселы. Смех и шутки – это броня от навязчивых мыслей, которые здесь являются частым гостем.

Украинские военные (фото: Анастасия Рокитная)

"Сказать, что ситуация на этом направлении сложна – это ничего не сказать. В контрнаступающем контексте здесь украинские войска держат оборону. Недавно врагу удалось немного пройти вперед, но ненадолго, мы их остановили и отбили территории назад. Но их попытки продолжаются", – говорит военный, который держит это направление.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия стянула к границе Луганской и Харьковской областей более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, 555 артиллерийских систем, 370 ракетных установок залпового огня - "свои лучшие десантные и мотопехотные подразделения БАРС, территориальные войска, ПИК, Шторм-Z - чтобы перейти в наступление и прорвать украинскую оборону.

Кроме того, Лиман открывает путь на Славянск и Краматорск, являющиеся ключевыми целями россиян для захвата Донецкой области.

Наступление на Купянск

Пока российское минобороны говорит об "успешном" продвижении сил к Купянску, власти Украины признают опасность, но опровергают приближение войск врага.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала этот участок основным направлением, где оккупационная армия пытается наступать. По ее словам, российские войска хотят прорвать оборону ВСУ и выйти прямо на сам Купянск. Однако, как утверждает Маляр, нашим Силам обороны удается сдерживать наступление. Но не уточняет какой ценой.

Проезжая по улице правого берега Купянска, кажется, что город живет спокойной жизнью. Война граничит с левым берегом населенного пункта, ее там слышно с первых секунд. Тяжелое вооружение обстреливает ближние села и позиции украинских войск, поэтому звуки взрывов раздаются совсем рядом. На этом направлении держит оборону и специальный батальон "Волки Да Винчи", до этого находившийся на Бахмутском направлении, а именно удерживавший огненную трассу на Хромово – одно из самых горячих мест битвы этой войны.

Сегодня военные в подразделении не сильно разговорчивы, а мест для шуток не так много. Последние дни были трудны для боевой роты: десятки раненых после попыток россиян занять украинские позиции. Наибольшей ценой – жизнью – удерживаются эти участки земли и все для того, чтобы население чувствовало себя в безопасности.

Украинские военные (фото: Анастасия Рокитная)

"Вчера было особенно тяжело. Ночью были вызовы. Многие были тяжело ранены, они сейчас в госпитале. Скажу вам, насыщенная была ночка для нашего подразделения", - рассказал военный медик Андрей, ранее работавший в гражданской больнице. Свою "сферу деятельности" он решил изменить, потому что чувствовал вину: пока на фронте происходят такие сражения, он находится в мирном городе. Поэтому написал пост, что ищет подразделение для мобилизации, и на него откликнулись.

Место, где мы с ним говорим, постоянно принимает звуки взрывов. Здесь чувствуется, что "через улицу" уже война. Купянск сегодня звучит как Бахмут летом 2022, а военные делают все для того, чтобы история не повторилась.

На этом направлении суммарно находится до четверти оккупационных войск, которые настроены на Купянск и станцию Купянск-Узловой. Они им нужны, в частности, для логистики в направлении так называемой ЛНР. Еще армия врага пытается сбить контрнаступательные действия украинских сил, создав угрозу продвижения в другом направлении. Так считают и аналитики Института изучения войны, которые в своем отчете указали : российские силы могли усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, пока украинские подразделения сосредоточили внимание на наступательной операции в Приазовье.

Противник надеется выровнять линию фронта по реке Оскол. Именно поэтому агрессор решил наступать одновременно как в направлении Купянска, так и в сторону Боровой – чтобы перерезать нашу группировку на этом плацдарме. На втором участке продвижение врага уже удалось остановить, хотя он все еще не оставляет попыток атак. В конце концов расчет агрессора может быть и на то, что его активность на Северо-востоке может заставить украинское командование оттягивать подразделения с Юга для обороны.

Российское командование действительно взялось за Купянское направление со всей силой, даже задействовало авиацию. В частности, управляемые авиабомбы типа ФАБ-250, ФАБ-500. Но кадровых военных все же хранят, бросая первыми в бой мобилизованных.

Город пытаются превратить в новый Бахмут, стерев его с лица земли. Для этого россияне используют системы реактивного залпового огня, ствольную артиллерию, системы "Солнцепек" и тяжелые огнеметы. Жизнь в ближних селах становится все менее безопасной. Поэтому власти начали обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района.

Военные (фото: Анастасия Рокитная)

"Принудительная эвакуация объявлена с территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин. На территории Купянской городской территории для жителей города Купянск Заоскилля (левый берег реки Оскол), пгт. Кившаровка, г. Купянск – Узловой", - говорится в сообщении Купянской городской военной администрации.

Проезжая по улицам Купянска, мы видим достаточно большое количество людей как для этих опасных условий. Эвакуационные автобусы почти пусты. Люди или привыкли к угрозе, или еще не понимают ее уровень. На вопрос, почему не хотят покидать опасный город, отвечают, что некуда ехать. Часть местных и вовсе не хочет общаться с журналистами, опасаясь последствий этих разговоров. Военные, часто бывают в городе, говорят, что слышали слова пророссийских жителей, ожидающих своих "освободителей". И все же большинство до сих пор помнит жизнь под кремлевским режимом, и возвращение окупантов их пугает.

Поднимаясь на одну из возвышенностей Купянска, мы видим, как стоят столбы дыма и горят леса. Война все ближе и ближе. Она и не покидает нас. Только делает новые маршруты, пока украинские военные отдают свою жизнь, чтобы огонь не добрался до мирных домов.