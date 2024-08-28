Жара во всех регионах: что покажут украинцам столбики термометров сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, в южной части страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Жители других регионов могут пока отложить зонтики.

Ожидается, что сегодня ветер будет восточным или северо-восточным направлением. Его скорость не превысит 7-12 м/с.

Днем столбики термометров покажут от +29 ° до +34 °. Однако на побережье морей воздух прогреется до +26...+31°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточным, скоростью 5-10 м/с.

Днем в области ожидается от +29° до +34°.

По данным синоптиков, в Киеве будет около +30°.

Фото: погода в Украине 28 августа (meteo.gov.ua)