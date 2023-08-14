Жара в Украине пока не отступает: прогноз погоды на завтра

На территории Украины ожидается малооблачная и очень жаркая погода. Кроме того, будет и без осадков.

Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, в южной части до +23. При этом днем будет +28 +33 градуса.

В Карпатах ночью прогнозируется +9 +14 градусов, а днем +22 +27.

Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий - 3 - 8 метров за секунду.

Вследствие высокой температуры в Украине объявлена пожарная опасность. Синоптики предупреждают о возможных пожарах 14 - 17 августа в:

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской области,

в Крыму.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет небольшая облачность, а также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью составит +14 +19 градусов, а днем +28 +33. При этом в столице ночью будет +17 +19 градусов, а днем +31 +33.

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