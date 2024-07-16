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Киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

Вторник 16 июля 2024 18:07
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Киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы Иллюстративное фото: киевлян предупредили о грозе 16 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в ближайшее время ожидается гроза. Она продержится до конца суток 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 16 июля гроза", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что во время грозы необходимо избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 0503873542 (телефоны ЦОДР).

Погода в Украине 16 июля

На сегодняшний день синоптики прогнозировали Киеве пик жары. Температура местами поднимется до +40+42 градусов. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

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