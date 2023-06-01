Жара спадет. Синоптики рассказали, где завтра ждать грозы и даже шквалы

Где будут дожди и грозы?

Небольшой дождь будет в Крыму и Приазовье.

Кроме того, днем в западных, северных и Винницкой областях возможны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Где ждать шквалов?

В общем, ветер завтра будет умеренных значений - 5-10 м/с, но днем в западных областях местами шквалы до 15-20 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью будет не больше 10-15°, на побережье морей до 18°.

А днем 23-28 °, на крайнем западе страны 19-24°.

Для справки

Каким будет первый месяц лета

В июне 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее о погоде на весь летний квартал - в материале РБК-Украина.