Жара спадет. Синоптики рассказали, где завтра ждать грозы и даже шквалы

Завтра, 2 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, местами ознаменуются грозами и шквалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Небольшой дождь будет в Крыму и Приазовье.
Кроме того, днем в западных, северных и Винницкой областях возможны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
В общем, ветер завтра будет умеренных значений - 5-10 м/с, но днем в западных областях местами шквалы до 15-20 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью будет не больше 10-15°, на побережье морей до 18°.
А днем 23-28 °, на крайнем западе страны 19-24°.
Для справки
Каким будет первый месяц лета
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