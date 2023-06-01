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Жара спадет. Синоптики рассказали, где завтра ждать грозы и даже шквалы

Фото: синоптики рассказали о погоде на второй день лета в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, местами ознаменуются грозами и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди и грозы?

Небольшой дождь будет в Крыму и Приазовье.

Кроме того, днем в западных, северных и Винницкой областях возможны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Где ждать шквалов?

В общем, ветер завтра будет умеренных значений - 5-10 м/с, но днем в западных областях местами шквалы до 15-20 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью будет не больше 10-15°, на побережье морей до 18°.

А днем 23-28 °, на крайнем западе страны 19-24°.

Для справки

Каким будет первый месяц лета

В июне 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее о погоде на весь летний квартал - в материале РБК-Украина.

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