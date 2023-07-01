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Жара возвращается, а дожди отступают: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 01 июля 2023 07:00
Жара возвращается, а дожди отступают: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину возвращается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 1 июля, будет жаркой, но местами влажной. Дожди ожидаются только на востоке и западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, дожди начинаются отступать. Сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Донецкой, Луганской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Также в Украину возвращается жара. Столбики термометров днем покажут +23 +28 градусов, а на юге до +31. Ночью температура опустится до +12 +17 градусов.

Жара возвращается, а дожди отступают: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве поднимется до +25 +27 градусов, а ночью будет в пределах +14 +16 градусов.

Жара возвращается, а дожди отступают: прогноз погоды на сегодня

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