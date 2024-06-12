RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара пойдет на спад. Синоптик рассказала о погоде в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 12 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 12 июня в Украине "плюсы" на термометрах начнут спадать. А днем ожидается антициклон Yogi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"С сегодняшней среды удушье с высокой температурой воздуха начнет из Украины отступать. На западе будет +17....+22 градусов, на севере - +20....+24 градусов. В центральных областях Украины - в Винницкой области +22. ..+24, в Черкасской области +24...+27, в Полтавской области +26...+29 градусов, в Кропивницком с районами +25...+28, на Днепропетровщине еще попарит, до +30 градусов", - рассказала она.

К тому же, по данным синоптика, в южной части +30...+33 градусов, в Одесской области +28...+30 градусов, а на востоке Украины жара задержится, +30...+34 градусов.

Дожди в Украине

Грозовые ливни пройдут в Украине в среду повсюду, однако, как всегда летом, местами и периодически.

"В отдельных районах возможны град и шквалы, осторожно! Однако в дневные часы 12 июня антициклон с запада Европы по имени Yogi даст подзатыльник атмосферным фронтам и сдвинет их восточнее", - констатировала Диденко.

Поэтому сегодня, по ее словам, западная часть Украины получит паузу в дождях, но днем ​​"еще там подождит".

В Украину 12 июня придет антициклон Yogi (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве 12 июня ожидаются дожди и грозы, местами при грозах град и шквалы!

"Также вероятны сильные ливни, поэтому возможны подтопления улиц в местах недостаточно почищенных стоков и излишка заасфальтированной территории. В столице с сегодняшнего дня снизится температура воздуха, днем ​​предполагается ощутимо свежие +19...+21 градусов", - констатировала Диденко.

Детальнее о погоде в ближайшую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве